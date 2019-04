Kim y Putin

El encuentro del jueves pasado entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente norcoreano, Kim Jong-un, en la ciudad portuaria de Vladivostok, última estación del tren transiberiano, puede tomarse como una demostración de que, una vez más, las fuerzas del mundo están reacomodándose, como un nuevo espaldarazo de Rusia a Corea del Norte en un momento crítico y un recordatorio —para Estados Unidos de América— de que la negociación de un tratado y un desarme nuclear deberá tener en cuenta a todos los países involucrados.

El presidente Putin, quien ha venido advirtiendo sobre los peligros que se están corriendo si no se enfrenta el asunto de las armas nucleares, dejó en claro durante la visita que entiende bien los temores y las lógicas de Pionyang y está dispuesto a apoyar a su viejo socio de la Guerra Fría en medio de una nueva crisis humanitaria.



Kim aprovechó la ocasión para insistir en que se debe culpar a la obstinación de Estados Unidos del fracaso de las negociaciones en los últimos tiempos. No obstante, junto con las recriminaciones también parece asomarse una intención compartida de quienes tienen velas en este entierro para avanzar hacia un escenario más tranquilo.



Lo anterior debido a que el presidente Donald Trump recibió no como una amenaza, sino como una buena noticia, el encuentro entre los dos líderes mundiales con los que más ha tenido que ver. Las fotos del encuentro entre Putin y Jong-un cuentan la historia de un par de líderes que se han puesto de acuerdo para mostrarse imbatibles y fortalecerse de cara a una negociación con el gobierno de Trump. Pero, quizás también estén narrando el momento afortunado en el que, en un arrebato de cordura o en una jugada política que les sirve a ellos y al resto del planeta, tres líderes de rasgos populistas se comprometieron a tener a raya una carrera armamentista que se creía superada.