Impuesto a los gigantes

La máxima ‘no hay almuerzo gratis’ recobró vigencia esta semana en Francia tras conocerse la decisión del gobierno de Emmanuel Macrón de fijar un impuesto digital a los gigantes de internet dedicados a la venta de publicidad y a la reventa de datos personales, como Google, Facebook, Apple y Amazon, entre otros. Con él esperan recaudar, a partir del 2019, 500 millones de euros anuales.

Y es que si bien esta decisión se puede ubicar en el marco de los esfuerzos de los gobiernos del mundo por ejercer mayor regulación sobre estas empresas digitales, no es gratuita su coincidencia con las medidas tomadas por el gobierno Macron para aplacar el clima de agitación e inconformismo reinante por estos días en el país. Valga recordar que ante las violentas protestas de los ‘chalecos amarillos’, el joven gobernante terminó cediendo y no solo puso en suspenso el alza del diésel, que motivó la histórica protesta, sino que aumentó en 100 euros el salario mínimo y anunció la eliminación de otra serie de impuestos.



De cara a esta nueva realidad fiscal, su gobierno decidió fijar dicho impuesto, adelantándose de paso a la posibilidad de lograr un consenso en la Unión Europea para que la misma medida fuera adoptada por todos sus miembros.



Lo cierto es que más allá de la coyuntura que la motivó, esta determinación probablemente sea seguida de otras en sentido similar en el marco de la que ya se anuncia como la gran pugna de esta década. Es el pulso entre formas de concebir el orden social con décadas de vigencia y las nuevas reglas que trae la revolución digital que no conoce, sobre todo, de referentes territoriales. Es de esperarse que en Francia, en Estados Unidos, en Europa y en el mundo se llegue pronto a un equilibrio. Un entendimiento que no sea lastre para las fuerzas creativas e innovadoras, pero que tampoco conduzca a un estado de cosas en el que dichas entidades eclipsen por completo a instituciones que están ahí para velar por la prevalencia del interés general. Nada menos.