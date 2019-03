Hora de avanzar

Completa ya dos semanas la movilización de los pueblos indígenas del occidente del país. En este lapso, los bloqueos en distintos puntos de la carretera Panamericana han ocasionado, además de traumatismos de todo tipo, unas pérdidas a los sectores productivos que se calculan en 1.100 millones de pesos diarios.

En el marco de esta situación conflictiva, un ataque a la Policía, todavía por esclarecer –en el corregimiento de Mondomo, Cauca–, dejó un patrullero muerto. Un día después, en Dagua, Valle, en una explosión en una concentración indígena, ocho personas perdieron la vida. Hay versiones encontradas sobre las circunstancias que desencadenaron la tragedia, y, desde luego, deben ser aclaradas.



Mientras tanto, las negociaciones entre los líderes de la minga y el Gobierno no registran todavía avances significativos. Puede decirse que han sido más los desencuentros que los pasos hacia un acuerdo que parece cada vez más urgente. Y para que se dé este esperado avance es necesario –como lo ha dicho con suficiente claridad el Gobierno, y como es natural– que cesen las vías de hecho.



Es verdad que algunos de los actuales reclamos de los pueblos indígenas tienen asidero, que la protesta social es legítima y debe ser respetada siempre y cuando no afecte derechos fundamentales de otros, además de que estos reclamos apelan a viejas deudas del Estado con ellos.



Pero también es verdad que persistir por esta senda en los términos en que las cabezas de la movilización han planteado, solo puede conducir a un escenario en el que todos pierden. Un estado de cosas en el que solo ganen los grupos ilegales que, como las disidencias de las Farc y otros grupos armados organizados, merodean la movilización, listos a pescar en río revuelto. Se necesita la mayor sensatez de los manifestantes para no dejarse utilizar de fuerzas extrañas.



Así como el Gobierno ha dado todas las muestras de querer avanzar en un diálogo que adquiera rápidamente tracción rumbo a una solución, los indígenas se han cerrado a la banda con la exigencia de que en la mesa se siente el Presidente de la República. Una petición sin sentido, sumada a la presencia en la lista de temas que pretenden poner sobre la mesa, que son del orden nacional e incluso verdaderos asuntos de Estado, que en todo caso se salen de la órbita de las materias de directa incidencia en el bienestar de estas comunidades. Son tópicos que, como lo afirmó el Gobierno, deben discutirse en escenarios como el Congreso, donde existen reglas de juego claras y representación de muchos más sectores de la sociedad.



Los líderes de la minga están a tiempo para replantear sus aspiraciones maximalistas y, con mayor realismo, concentrarse en la búsqueda de un entendimiento que muy pronto se traduzca en mejoras tangibles para su gente, aprovechando que el Gobierno mantiene su disposición para dialogar y buscar acuerdos factibles que minimicen el riesgo de incumplimientos que, a la postre, sean la cuota inicial de una nueva crisis en el corto plazo.



EDITORIAL

