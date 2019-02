Gobernar el espacio

Hace no mucho, el entonces director de ONU-Hábitat Joan Clos, en un foro mundial de ciudades efectuado en Medellín, dijo algo que hoy resulta relevante: el espacio público es un factor determinante para la calidad de vida de los entornos urbanos. Y lo hizo en un escenario repleto de mandatarios locales de todo el mundo que compartían la misma preocupación acerca de qué hacer para preservar el derecho de la mayoría a disfrutar de un bien común como el acceso libre a aceras, plazoletas, parques y demás.



El tema, decimos, cobra relevancia ahora que el episodio de la empanada se ha concentrado en lo anecdótico y no en lo sustancial: el conflicto social en que ha derivado el uso y abuso de estos entornos, llamados a ser escenarios de encuentro, diversidad y vida. El espacio público es por definición un lugar que pertenece a todos sin distingo, y, por lo tanto, deben garantizarse su mantenimiento y protección.



Dicho esto, lo que trasluce el episodio mediático de la empanada es un problema que no consigue resolverse, dado que, por un lado, prima el interés general de la comunidad y, por otro, el derecho de quienes ejercen una labor en un espacio común, con el respaldo de la Corte Constitucional. Resolver este desencuentro no ha sido posible, y si en algún momento lo ha sido, no pasa de ser algo circunstancial. En cambio, cualquier acción que se emprenda para recuperarlo termina en enfrentamientos, señalamientos y tutelas; ya van 186 acciones de este tipo entre 2016 y 2019, todas resueltas a favor de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá.



Múltiples factores hacen que la reubicación, las ofertas laborales y las acciones disuasivas terminen siendo paños de agua tibia ante una realidad evidente. En consecuencia, lo más aconsejable es que los gobiernos locales asuman de una vez por todas el control de la informalidad. ¿Cómo? Metiéndole sentido común a la cuestión. Si las mafias que se han adueñado de las esquinas obtienen millonarios dividendos por ello sin que la autoridad pueda hacer mayor cosa, pues es evidente que una administración comprometida con poner orden, consciente de que el problema requiere soluciones prácticas y capacidad de organizar espacios para que los informales ejerzan su labor de forma ordenada, digna y con reglas de juego claras, puede obtener mucho más que sancionando.



No es fácil, de acuerdo, pero tampoco imposible. Ya se probó con las casetas, con los mercados campesinos, y, mal que bien, han funcionado. ¿Por qué no hacer lo propio con los venteros de comida callejera, por ejemplo, para que ejerzan su oficio en zonas debidamente autorizadas, con estándares para el manejo de alimentos y supervisión sanitaria, obligándolos a aportar a la ciudad por el derecho a dicha explotación? Son condiciones mínimas que ayudarían, entre otras metas, a bajarle la tensión al asunto y ponerles fin a los usurpadores de estas zonas.



El espacio público debe seguir siendo eso, un lugar en donde no tienen cabida las diferencias, pero en el cual también han de ser posibles la convivencia, la solidaridad y el orden, objetivos que solo se consiguen allí donde el espacio común “está protegido y es respetado”, como señaló el mismo Clos.