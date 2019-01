Freno a tantas muertes

Ya es hora de que el país tome en serio las abultadas cifras de víctimas de los accidentes de tránsito, en virtud de que se han convertido en un verdadero problema de salud pública.



Para empezar, nada justifica que 7.000 vidas se pierdan cada año por esta causa ni que, en el mismo periodo, más de 700.000 lesionados deban ser absorbidos por el sistema de salud, a sabiendas de que la mayoría pudo haberse evitado con medidas que empiezan por el sentido común y continúan con una política sólida de seguridad en las vías que –a juzgar por estos números– aún se muestra esquiva.



Aquí no puede ser consuelo que se pregone una tendencia a la baja en este aspecto, porque para la muestra está que la reciente temporada de fin de año dejó de luto a centenares de familias como consecuencia de la muerte de 763 personas en 2.792 siniestros viales en apenas un mes. Fallecieron por este motivo más de 25 personas al día, cifra sencillamente escandalosa.



A lo anterior hay que agregar que, al año, casi 35.000 personas requieren incapacidades, lo cual representa la tercera parte de todas las generadas en el régimen contributivo. La mayoría de los afectados están entre los 15 y los 29 años de edad –la más productiva–, y para rematar, el 66 por ciento de ellos quedan con pérdida permanente de su capacidad laboral.



Un cálculo grueso del costo anual de la accidentalidad para el sistema de salud estima que este es cercano a los 2,3 billones de pesos, y a los 1,8 billones en el sistema pensional, una cifra nada despreciable. A ello hay que sumarle el impacto negativo sobre la carga de la enfermedad por los millones de años de vida saludable que se pierden en las carreteras.



Y aunque algunos consideran que el impacto económico sobre la salud no es tan alto debido a que existe un seguro obligatorio para accidentes de tránsito (soat), lo cierto es que dicha póliza no compensa los graves daños en el bienestar individual y colectivo y que, sin ir muy lejos, al menos 100.000 personas fueron atropelladas por vehículos que no tenían dicho requisito en regla o se dieron a la fuga. Tanto que por ese rubro, la Administradora de Recursos de la Salud (Adres) pagó (solo en el 2017) cerca de 250.000 millones de pesos.



En un país acostumbrado a cuantificarlo todo y a quedarse solo con las estadísticas, este panorama exige medidas urgentes, de corte intersectorial. No se puede ser laxo con las normas. Manejar bajo efectos del alcohol, el exceso de velocidad, el irrespeto a los estatutos de tránsito y la no revisión de los vehículos deben ser sancionados con mayor severidad.



Pero, de igual manera, el estado de las vías, la señalización, los controles, las exigencias para expedir una licencia, la regulación del parque automotor, así como la transparencia de todos los funcionarios, tienen que ser una constante en el Ministerio de Transporte. Todo esto, envuelto en sólidas y permanentes campañas de educación para la prevención a todo nivel, lideradas por los ministerios de Transporte, Salud, Educación, los gobiernos locales, y bajo la lupa de los organismos de control. Aquí sí, la velocidad debe ser máxima, porque estas muertes exigen frenos.