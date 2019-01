Las vacaciones decembrinas terminan, para una gran mayoría, con el famoso puente de Reyes, que es, a su vez, el regreso de millares de personas a sus hogares, un retorno que debe ser tranquilo y feliz. Y ello depende de todos y de cada uno, de la prudencia, del juicio, del respeto a los demás y del acatamiento de las advertencias y medidas de prevención, que por lo general las sabemos, pero, por desgracia, algunos olvidan.

La Policía Nacional hace un gran esfuerzo para que esta vuelta a los hogares en las distintas ciudades sea tranquila y, desde luego, encaminada a la seguridad vial. Esto es, el empeño de reducir al máximo la accidentalidad.



No es poco decir que 35.000 uniformados, con toda la logística y las capacidades técnicas, estarán implementando las diversas medidas de seguridad vial en los principales corredores nacionales y también desde el aire. Corredores por los que la institución calcula que pueden circular en estos días 4,5 millones de vehículos. Tan solo a Bogotá entrarán unos 680.000.



Tienen una tarea enorme. Y no sobra recordarles a los ciudadanos que es bueno ver a los policías más como amigos, listos a prestar ayuda y orientación –como debe de ser–, que con temor a las multas. Que se evitan simplemente respetando las normas, de las que en la gran mayoría de ocasiones dependen las vidas.



Hace unos días repetimos cada noche que “la prudencia hace verdaderos sabios”. El feliz retorno está en no exceder los límites de velocidad, en no permitir que el licor vaya al volante, ni que el afán acelere y adelante en curva ni que la intolerancia cierre al vecino de vía.



Depende también de un carro revisado y de usar transporte legal. Pero, asimismo, del cuidado en todo sentido con los menores y ancianos, en especial. Desde estas páginas, deseamos a los colombianos un feliz retorno a casa. Que la mesura sea una grata compañera.



