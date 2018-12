Entre vientos y tormentas

La fuerte turbulencia que sacudió los mercados internacionales a lo largo de la semana pasada podría describirse como el epílogo elocuente de un 2018 lleno de episodios contradictorios en materia económica. El sube y baja extremo en los precios de acciones y productos básicos confirma que las nubes se ciernen sobre el horizonte y la volatilidad está de vuelta, un campanazo de alerta que también necesita escucharse en Colombia.

No hay duda de que el año se cierra en medio de enormes incertidumbres con respecto al futuro, luego de haber comenzado con una nota relativamente optimista a causa de un ritmo de crecimiento aceptable. Sin embargo, a medida que avanzó el calendario, los motores que venían moviendo la producción global empezaron a perder empuje, como sucedió con Alemania, Japón o China, aparte de Argentina o Brasil en la región. Tan solo Estados Unidos mantuvo su dinámica, lo cual llevó a Donald Trump a vanagloriarse de las dificultades ajenas.



Irónicamente, fue el actual inquilino de la Casa Blanca el principal responsable de complicar las cosas. Las medidas unilaterales adoptadas por Washington en marzo con el fin de proteger a los fabricantes estadounidenses de acero y aluminio podrían describirse como el golpe más contundente recibido por el sistema multilateral de comercio, vigente desde el término de la Segunda Guerra. A ese primer impacto le siguió la adopción de sanciones en contra de China, cuyo desenlace sigue en veremos.



Más allá de las razones esgrimidas, el mensaje de fondo es que el riesgo político se convirtió en una variable de mucho mayor peso en la ecuación de la economía. Así se haya logrado una renegociación exitosa en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, queda la duda sobre si habrá voluntad para la acción colectiva a la hora de apagar los incendios que vengan, justo cuando se cumplieron diez años del estallido de la crisis financiera internacional de 2008.



En medio de ese entorno, Colombia no la tuvo fácil. Tal como lo pronosticaron los expertos, el año que termina trajo consigo una recuperación frente al precedente. Lamentablemente, la reactivación acabó siendo débil, y la tasa de crecimiento del 2,6 por ciento, según cálculos del Banco de la República, se ubica por debajo del promedio histórico, aparte de resultar inferior al nivel requerido para consolidar la reducción de la pobreza o la mejora de los indicadores sociales.



Parte del problema consistió en que el repunte esperado por los analistas para el segundo semestre nunca tuvo lugar. La esperanza de que una vez finalizada la temporada electoral llegaría un auge en la demanda interna fue sepultada por un descenso paulatino de la confianza del consumidor, que entró en barrena en noviembre, después de conocerse el texto de la ley de financiamiento, aprobada por el Congreso en la legislatura que acaba de concluir.



La controversia en torno a la iniciativa todavía no termina. Para sus críticos, incluyendo este periódico, el articulado que salió del Capitolio es una colcha de retazos con poca coherencia que, en el mejor de los casos, soluciona parcialmente las necesidades presupuestales del año que viene. El lío es que a partir de 2020, el efecto neto es negativo, con lo cual será obligatoria otra reforma tributaria o una profunda cirugía de los gastos estatales y los subsidios, con todas las complejidades y resistencias que ello tiene. De lo contrario, será imposible asegurar la indispensable sostenibilidad fiscal y conservar el grado de inversión del que hoy gozan los títulos de deuda pública.



Como si esos interrogantes no fueran suficientes, el calendario concluye con una realidad distinta en materia petrolera. Tras haber superado los 86 dólares por barril de la variedad Brent en octubre, el crudo está por debajo de los 55 dólares ahora, 20 por ciento menos que doce meses atrás. Tal es la razón principal para que la tasa de cambio venga subiendo y la devaluación anual se acerque al 10 por ciento. Si existió la ilusión de una bonanza que sirviera para aportarle recursos extraordinarios al aparato estatal, esta ya se desvaneció.



Lo anterior no quiere decir que todo sea malo. La inflación se encuentra bajo control, mientras que los datos más recientes del comercio y la industria muestran una sana dinámica de las ventas. Tanto los analistas locales como los internacionales proyectan un crecimiento mayor el próximo año, superior al 3 por ciento, que permitiría contener el avance del desempleo.



No obstante, sería ingenuo desconocer los peligros que acechan. Ese es el motivo por el cual la política económica debe apuntarles al manejo prudente y la construcción de confianza, a sabiendas de que las aguas en el mundo estarán más agitadas y el consumo interno será clave para que el parte del próximo diciembre sea más positivo que el actual.



