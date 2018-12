En memoria de las víctimas

El martes pasado se publicó en este diario una noticia que no pasó desapercibida. No podía. Miles de víctimas y millones de colombianos debieron sentir alivio y sentimiento de que por fin alguien hizo lo esperado.

Ese día, el edificio Mónaco –en el barrio El Poblado, de Medellín, que fue la antigua casa de la familia del capo Pablo Escobar Gaviria– amaneció empapelado. No de cualquier modo, sino con imágenes y con mensajes alusivos a las vidas, las valiosas vidas miserable y cruelmente segadas, de quienes fueron sus víctimas durante casi una década.

Allí estaban, a primera vista, Guillermo Cano, director del diario El Espectador; el líder político Luis Carlos Galán, el general de la policía Valdemar Franklin Quintero, entre otros; pero están en ellos y con ellos miles de policías y soldados, y jueces y políticos y miles de civiles.



Allá en la fachada de esa edificación, desde donde seguramente se planearon muchos asesinatos, estaban ellos en frases y retratos enviando un mensaje contundente de que la historia de la violencia de ese hombre demente y cruel, y del narcotráfico en general, se debe mirar desde las víctimas, no desde los asesinos; desde el dolor, no desde la ficción, ni las películas ni las series. Y en ese sentido deben verlo, especialmente los turistas, nacionales y extranjeros. ‘It’s not fiction, it’s reality’, se lee en la parte lateral del edificio. Y se debe grabar por siempre en la mente de todos.



Esa es la intención de la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, quien dijo que la empapelada hace parte del proceso de demolición del edificio el 22 de febrero. No más ‘narcotours’, que son un irrespeto a las víctimas y a sus familias. Allí habrá, en cambio, un sitio público que sirva para exaltar la memoria de los valientes y los inocentes que murieron a manos de este enajenado ‘patrón del mal’. Es lo natural, lo lógico. Lo justo.



