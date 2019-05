En el Día del Trabajo

Tal como lo señala el calendario, hoy se celebra en Colombia el Día Internacional del Trabajo. Aparte de concederles un merecido descanso a millones de personas, la efeméride sirve para reflexionar sobre la coyuntura del mercado laboral en Colombia y su evolución reciente.

Al respecto, hay que comenzar con el reporte entregado ayer por el Dane. Según la entidad, en marzo el desempleo se ubicó en 10,8 por ciento a nivel nacional, la tasa más elevada desde 2011 para dicho mes. El guarismo en cuestión no solo implica volver al doble dígito, sino que confirma un deterioro notable de la realidad.



El panorama es aún peor en lo que corresponde a las 13 áreas metropolitanas más grandes, pues en este caso el índice de desocupación asciende el 12 por ciento. Es particularmente inquietante que la población desocupada haya mostrado un alza de 383.000 personas, ubicándose en casi 2,7 millones a lo largo y ancho del país. El salto observado llegó al 17 por ciento.



Lo anterior constituye un sonoro campanazo de alerta. Si bien la cantidad de personas con trabajo es ligeramente superior a la de la misma época de 2018, el mensaje es que la economía no genera las suficientes plazas para acomodar la mayor oferta de mano de obra. Para una nación que requiere consolidar los avances sociales de tiempos recientes y acomodar una ola migratoria de gran tamaño, el desafío resulta evidente.



Por lo tanto, el Gobierno está obligado a tomar cartas en el asunto. Más allá de las políticas propuestas por la presente administración, se requiere un análisis de aquellos sectores que van bien y de los que no, con el fin de estudiar estrategias puntuales.



Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales deberían modificar sus tradicionales reclamos y centrarse en hacer propuestas razonables para que la meta de un trabajo digno sea alcanzada por cada vez más colombianos. Ese sería el mejor remedio para combatir pobreza y marginalidad.