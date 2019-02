El premio a Rodolfo Llinás

Es difícil encontrar en el mundo –o en Colombia– un colombiano más admirado que el neurofisiólogo bogotano Rodolfo Llinás. Resulta milagroso que un hombre tan brillante reciba en vida todos los reconocimientos que se ha ganado a pulso por una consistente vida de trabajo. Pero al mundo le ha sido imposible no reconocer la brillantez de Llinás. Y la noticia de que acaba de recibir el premio Ralph W. Gerard en Neurociencias, el más alto galardón que puede obtenerse en su campo, suena a que ha sucedido lo apenas justo.



Llinás, de 84 años, ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, donde ha llevado a cabo una carrera brillante que comenzó en Harvard, en 1960, y en los últimos años ha seguido en la New York University; sin embargo, desde siempre ha mantenido una importante conexión con Colombia que lo ha convertido en una figura respetadísima e incuestionable. Su minucioso estudio del cerebro, lleno de descubrimientos transformadores, no solo ha iluminado lo que sabemos y creemos, sino que su compromiso con la educación colombiana –su temperamento crítico, su decisión de participar en el debate público– ha sido fundamental para el país en las últimas décadas.



El doctor Llinás, que ha reunido tantas distinciones a lo largo de su carrera, ha recibido ahora –de manos de la prestigiosa Sociedad de Neurociencia de EE. UU– un merecidísimo premio que han ganado algunos de los científicos más determinantes de estos tiempos. Semejante recompensa, semejante triunfo resultan ser una oportunidad única para agradecerle su lucidez inagotable, su compromiso con sus investigaciones, su mirada cuestionadora a todo lo que hemos dado por hecho desde la religión, desde el arte, desde la cultura.



Llinás ha sido una mirada precisa que ha revolucionado su campo de estudio, pero también ha sido una voz sabia que no nos ha permitido olvidar que el país tendrá futuro si la creatividad y la imaginación participan en su diseño.