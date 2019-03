El impuesto predial es el segundo tributo más importante de Bogotá. Por este concepto, la ciudad espera recaudar en 2019 unos 3,3 billones de pesos. En total, 2,6 millones de predios deben cumplir con este compromiso, 75 por ciento de los cuales corresponden a vivienda. Y, como cada año, por esta época reviven los reclamos de quienes sienten que el predial llegó por más de lo que esperaban, alegan que las condiciones no son las mismas o, incluso, que sus propiedades se desvalorizaron. Hay que tener en cuenta que el predial se liquida con base en el avalúo catastral, el cual se actualiza todos los años. Bogotá es la ciudad que con mayor rigor aplica esta política.

A la fecha se han presentado unas 1.700 reclamaciones, pocas para el número de inmuebles afectados. Sin embargo, el asunto resulta atractivo para algunos políticos que le sacan el máximo provecho a la situación, lo cual no quiere decir que se esté exento de errores.



Pagar impuestos nunca ha sido de buen recibo. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero el problema no está ahí, sino en la falta de información. Los bogotanos ignoran que la ciudad se ha valorizado gracias a nuevos desarrollos urbanísticos, en particular en estrato 3, y eso termina impactando los avalúos. Bosa, por ejemplo, es la localidad que más ha ganado valor, y también la que registra el mayor número de quejas.



Además, se pasa por alto que la Administración debió adoptar medidas para que el predial no se disparara por encima del 10 y el 12 por ciento. Y, en términos reales, el incremento del predial este año es menor frente a la inflación (2,3 por ciento). A 520.000 predios, el impuesto les bajó y a 90.000 no les subió.



Ahora bien: a las personas comunes y corrientes les asiste algo de razón –sobre todo a las adultas– cuando argumentan que no cuentan con una pensión proporcional a lo que les cuesta el tributo. Varias mantienen sus casas en pie con la única opción de venderlas para pagar. Con ellas habría que tener consideración. La idea, tantas veces expuesta, de cobrar impuestos con base en la capacidad económica de los propietarios y no del estrato al que pertenecen aliviaría la situación. Pero la odiosa figura sigue perjudicando a muchos y beneficiando a otros. Hasta ONU Hábitat ha decidido meterse en el asunto, consciente de que no hay allí ni equidad ni igualdad.



Otro cobro que está afectando la capacidad de pago este año es el de la valorización. Aunque se puede hacer por cuotas, el hecho de que en esta oportunidad dicha contribución haya recaído solo en algunas personas, particularmente de estratos altos, hace que, en general, el pago de impuestos se esté convirtiendo en una tortura para los bogotanos. Y finalmente están los descuentos. Es injusto que no beneficien a quienes tienen reclamaciones pendientes, pues prima la máxima de ‘pague primero y reclame después’. Según la Secretaría de Hacienda, si se permitiera esto, lo excepcional se convertiría en norma y acabaría afectando el cobro.



Hay que decirlo: sin impuestos, las ciudades no sobreviven. Son necesarios, en especial si se aplican con mayor equilibrio, pero se debe ser más imaginativo para que la gente los pague con agrado y no con rabia.



