El Papa en los Emiratos

Sigue el papa Francisco su periplo en el nombre de la libertad de cultos. Ahora, en la llamada conferencia de Fraternidad Humana, se ha convertido en el primer líder de la Iglesia católica en visitar los Emiratos Árabes, en oficiar la misa más grande que se ha celebrado en un país musulmán, en revivir el diálogo antiquísimo entre los cristianos y los islamistas, en sentarse con el gran imán de Al-Azhar de Egipto a firmar una declaración que llama a rechazar todas las guerras: “No hay violencia que encuentre justificación en la religión”, dijo el Papa, y ese mensaje, que parecía simple y obvio, no podía ser más relevante en estos tiempos de llamados a los fanatismos, a las tensiones y los combates.



Quizás Francisco no haya estado a la altura de los sueños de los más furibundos críticos de la Iglesia católica, que piden reconocimientos y castigos, pero no cabe duda de que ha estado creando un nuevo lenguaje que, como cualquier lenguaje político, está modificando y modificará las vidas de los pueblos cristianos. No hay que menospreciar los efectos que, en boca del sumo pontífice, tienen frases como “coexistencia pacífica de religiones” o “para mí ha sido muy conmovedor el encuentro con los sabios del islam” o “me atrevería a decir que la humanidad aún no ha madurado: la mujer es considerada de segunda clase”.



Ya que su máximo líder es hoy un hombre que reconoce los abusos del clero, la Iglesia católica se ha vuelto una organización en la que se acostumbra a aceptar los horrores que han estado cometiendo algunas manzanas podridas. Ya que Francisco habla contra todas las guerras, sus fieles en todo el mundo, que aún se enteran de sus históricos viajes y aún lo escuchan, están recobrando la costumbre del pacifismo. Su llamado desde los Emiratos Árabes a conseguir en todas partes “una sociedad donde personas de diferentes religiones tengan el mismo derecho de ciudadanía” es el derrotero para una religión que en efecto sirva al propósito de la convivencia.