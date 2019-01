El Niño y sus males

Si bien las proyecciones de los centros mundiales de referencia climática y el propio Ideam pronostican que el fenómeno del Niño –que empieza a asomarse en el país– tendrá una intensidad de débil a moderado, preocupa que la ocurrencia de este evento se cruce con la temporada seca del primer trimestre del año y, en consecuencia, termine impactando seriamente la salud de los habitantes de las zonas más afectadas.



De hecho, se sabe que en ese escenario regiones en donde los volúmenes de precipitaciones suelen ser bajos, como la Orinoquia, la Caribe –con Atlántico, La Guajira y Magdalena–, además de la Amazonia y parte de la Andina, serían las más afectadas, con el agravante de que la mayoría de aquellos territorios son áreas endémicas de enfermedades que pueden exacerbarse por factores derivados de la variabilidad climática.



En ese contexto, es evidente que patologías como malaria, dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla son susceptibles de repuntar en sus incidencias y prevalencias –no obstante ser prevenibles en más del 90 por ciento– si no se adoptan medidas serias para atajarlas, lo que pone en riesgo a gran número de pobladores de todas las edades en estos sitios, que coinciden con los mapas de pobreza y desprotección.



Para la muestra, según el Instituto Nacional de Salud, en las dos primeras semanas del año, los casos de dengue alcanzaron niveles de alerta, y aunque en los últimos días han mermado en sus promedios nacionales, lo cierto es que los números registrados en Norte de Santander, Magdalena, Meta, Cesar, Cundinamarca, Tolima y Arauca no son para nada tranquilizadores, y menos cuando escasean las acciones sanitarias en algunos de esos lares.



Hay que insistir en que estos fenómenos climáticos son cíclicos, y su potencial aparición proporciona el tiempo suficiente para adelantar gestiones tendientes a mitigar los riesgos que acarrean, razón por la cual no hay excusas para que los responsables de estas tareas hoy se muestren sorprendidos y hasta declaren ser “víctimas” de una naturaleza injusta con sus regiones.



Tampoco sobra decir que estos programas no son patrimonio exclusivo del sector sanitario y debe coordinarlos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), lo que no exime –como algunos de ellos creen– a alcaldes y gobernadores de incluir en sus agendas locales y regionales políticas específicas y recursos pertinentes para este fin.



Así mismo, basado en estas responsabilidades, definidas a partir de los preceptos de descentralización, el Ministerio de Salud ha expedido varias circulares que ordenan evaluar y monitorear otros males que pueden crecer con las latentes modificaciones climáticas, como las infecciones respiratorias, los accidentes ofídicos, la leptospirosis y la escasez de agua potable; y se espera que tales circulares no terminen refundidas en los vericuetos de las oficinas públicas, como ocurre con la mayoría de los planes de salud departamentales y municipales.



La advertencia es clara. Y de actuar en consecuencia, se ahorraría mucho en bienestar general. Así que manos a la obra, incluidos los entes de control.



editorial@eltiempo.com