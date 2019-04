El día después

El sábado pasado se produjo, por fin, la noticia de la terminación del bloqueo de la carretera Panamericana, como parte de la minga organizada por los pueblos indígenas del occidente del país.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque anunció que se había llegado a un acuerdo con los líderes de la movilización para reabrir la arteria vial, cuyo cierre por 27 días causó gigantescos perjuicios a los habitantes de esta parte del país y enormes pérdidas a la economía nacional. En este tiempo se produjeron distintas alteraciones del orden público que dejaron numerosos heridos, así como un policía y un indígena muertos.

Duque fue enfático en que esta vez lo acordado está sintonizado con la realidad fiscal del Estado colombiano. Que todo lo que fue incluido en lo firmado con los indígenas está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente hace su tránsito legislativo. “De los 4,6 billones que exigían, se concertó asignar un 17,5 %, monto que estaba previamente contenido en el plan de inversión para la región del Cauca”, aseguró el mandatario. El monto tiene como objeto, según planteó, solucionar “problemas que históricamente se habían quedado sin resolver”.



Acto seguido, afirmó que el Gobierno no permitirá más bloqueos con un impacto tan severo como el que tuvo este en la economía de una región y, finalmente, de toda la nación. Como lo dijo en numerosas ocasiones, una vez alcanzado el acuerdo se desplazó a la zona. Al escribirse estas líneas, todavía no se había producido el encuentro con los líderes de la minga.



Es de esperar que lo prometido en los acuerdos sea factible. Así suene como verdad de perogrullo, es algo fundamental. También que no haga carrera el que las vías de hecho son la única manera de tramitar reivindicaciones. Lo primero obedece a que en el pasado, al parecer, hubo más ‘cuentas de la lechera’ que pactos responsables con polo a tierra, acordes con el marco que imponen las cuentas de la nación.



Hay que confiar además en que este paso dado genere unión. Que los pueblos indígenas asuman la cuota de responsabilidad que les corresponde en el buen uso y la óptima ejecución de las partidas presupuestales. Esto es fundamental, pues de ninguna manera puede volverse una práctica el recurrir a las vías de hecho cada vez que se es preciso acudir al Estado para solventar problemas y carencias de estas comunidades.



Pero, sobre todo, hay que hacer un llamado muy claro para que los distintos sectores aprovechen este acuerdo para avanzar en lugar de atizar. En un contexto como el que hoy marca la realidad política, los acuerdos son cada vez más difíciles de concretar. No tiene sentido apostarle a la estrategia de torpedearlos –incluso con fuego amigo–, a cambio de cosechar dividendos en los extremos del espectro. Esto representa un costo altísimo en términos de la estabilidad y la confianza institucional, y ocurre cuando más se necesita de ambos elementos. Por eso, lo sensato es respaldar los logros en términos de consensos. Esos que permiten encaminarse por una senda que brinde mayor tranquilidad y bienestar para la totalidad de los colombianos.



EDITORIAL

