Discurso de campaña

En los análisis del día después del discurso del estado de la Unión –la oportunidad de oro que tienen los presidentes de Estados Unidos, en horario de mayor audiencia, para felicitarse por sus logros y trazar la hoja de ruta hacia el futuro– llamó la atención la obsesión de Donald Trump con la construcción del muro fronterizo con México al vincular la inmigración con los asesinatos; también, el llamado a la unidad, la cooperación y el bipartidismo, y el reclamo para poner fin a la “ridícula” investigación en su contra por la trama rusa, con el argumento de que eso podría afectar las finanzas del país.



El Trump de siempre, con un añadido: ya está en campaña para las elecciones presidenciales del 2020. O quizás siempre lo ha estado. De ahí que su vieja promesa de campaña se convirtiera en el eje de su larga disertación: “Los muros funcionan y los muros salvan vidas”, dijo, para continuar su presión sobre el Congreso, y en particular sobre la irreductible líder demócrata Nancy Pelosi en un momento crítico, pues dentro de menos de diez días vence el plazo dado al Congreso para financiar el muro y evitar así un nuevo cierre del gobierno federal.

Para el presidente de Estados Unidos es claro que debe

Y quizás en ese sentido fue más llamativa la respuesta de Stacey Abrams, la oradora de los demócratas, para hacer la réplica al mandatario: “Son los inmigrantes, no los muros, los que hacen que EE. UU. sea más fuerte”.



El llamado a la unidad y la grandeza del país tiene que ver más con sus aspiraciones reeleccionistas. Para Trump es claro que debe ampliar su base de apoyo al atraer sectores moderados, femeninos e independientes si quiere agrandar ese 35 por ciento de los votantes que aún le son fieles. Por eso habló de programas que no encontrarán resistencia entre los demócratas, como dar más fondos para la investigación contra el VIH y el cáncer en los niños, o exaltar la creciente participación femenina en el Legislativo, asuntos que tenían la ovación asegurada y en los cuales los dos partidos pueden jugar a la unión.



Pero en donde quizás no vayan de la mano es en el caso de la trama rusa. Trump volvió a descalificar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Moscú en las pasadas elecciones, lo cual trajo a la memoria el llamado de Richard Nixon para acabar la investigación de Watergate, en su discurso de la Unión de 1974, pocos meses antes de su renuncia.



Igual de significativo fue su mensaje sobre Venezuela, al reiterar su apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, y su denuncia de la “brutalidad” del régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que defendió el retiro de las tropas de Siria y Afganistán ante un Congreso que ha sido muy crítico con esa decisión, así como las conversaciones con los talibanes. Además, anunció su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en Vietnam a fines de mes para seguir negociando el desarme.



Todo un coctel de temas que evacuó en 82 minutos. ¿Suficiente para subir en las encuestas y apuntalar su campaña de reelección? Pronto se sabrá.



