De cara a la protesta social

Contra lo esperado, esta semana no dejó buenas noticias en cuanto al desarrollo de la minga indígena en el occidente del país, en particular en los departamentos de Cauca y Nariño. En lugar de avances en la negociación que permitan ser optimistas sobre un pronto acuerdo entre los representantes de estos pueblos y el Gobierno, los reportes apuntan a un distanciamiento de las partes, a un alarmante aumento de las pérdidas de los múltiples sectores perjudicados por los bloqueos –se sigue hablando de mil millones de pesos diarios– y a la movilización de otras comunidades y organizaciones indígenas con intención de adelantar protestas en otras carreteras de nuestro territorio.

Lo anterior viene ocurriendo en Valle, Antioquia, Tolima, Huila, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Santander. Los pueblos pijao y nasa, así como las autoridades y cabildos u’was, junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), han expresado su voluntad de sumarse a la minga mediante protestas en corredores estratégicos como la troncal del Caribe y la vía que une Cali con Buenaventura.



Al tiempo, se siguen registrando indicios de grupos armados dispuestos a sacar provecho de la situación para pescar en río revuelto, que en este caso se traduce en ataques a mansalva a la Fuerza Pública.



Más allá del contexto de la minga, deben registrarse también las señales provenientes de otros sectores que, como los cafeteros, los maestros, los movimientos campesinos y los cultivadores de coca, alistan protestas para las próximas semanas. De no producirse un inesperado giro en la manera como se vienen desenvolviendo los hechos, sería muy probable que los días venideros estén marcados por la agitación, como resultado de distintos frentes de protesta social.



De cara a este panorama, hay que ser enfáticos en condenar las vías de hecho como sustituto de las instancias y mecanismos que la Constitución dispone para la participación ciudadana. Aquí no puede haber espacio para matices. Es pertinente también solidarizarse con los cientos de miles de afectados, desde comerciantes, agricultores e industriales hasta los habitantes de ciudades como Pasto y Popayán, que hoy padecen la escasez de gasolina, materiales para la construcción y algunos productos básicos de la canasta familiar.



Se puede decir que es normal y señal de buena salud democrática que la gente se organice para expresar inconformidades y dar a conocer sus posturas políticas, pero esto no puede darse de tal modo que sistemáticamente se estén afectando los derechos de la mayoría. Tampoco es aceptable que se haga bajo la premisa de que la mejor forma de alcanzar notoriedad y lograr concretar los objetivos es por la ruta del atajo, de ignorar –y, de esta manera, destruir– los canales institucionales. Reiteramos: no se puede instaurar la idea de que es válido pasar por encima de los derechos de los demás para hacer valer los propios. El presidente Iván Duque fue claro en este sentido en su alocución del jueves pasado. De ahí que sea sensata su postura de condicionar su viaje a Cauca y Nariño a que sean levantadas las barricadas que impiden el libre tránsito por las carreteras, en especial la Panamericana.



Se trata, como ya se ha dicho desde estos renglones, de que pronto, sin la presión de las vías de hecho, se llegue a un entendimiento. Y es fundamental que este tenga la virtud de poner fin al círculo vicioso de protestas, acuerdos, incumplimientos y, de nuevo, movilizaciones. Para ello es clave que primen la sensatez y el realismo entre los líderes de la minga –tienen que entender que sus peticiones incluyen asuntos que son de otra esfera, que atañen a todos los colombianos y, en esa medida, no pueden ser delineados en un espacio como este–, pero también entre los representantes del Gobierno, que deben evitar incurrir en compromisos que, es bien sabido, no se podrán concretar, error ya visto en el pasado y que hoy pasa costosa factura.



El camino es el de la sindéresis y el rechazo a las visiones dogmáticas y cerradas. Es esta una oportunidad de construir si se aprovecha bien. Con miras a ello, la ciudadanía debe respaldar a quienes fueron elegidos para dicha tarea. Dejar solo al Ejecutivo en esta hora es poner a caminar el país al borde del abismo. Ahora bien, esto no excluye un llamado de atención para que se haga lo que deba hacerse a fin de tener suficiente capacidad de respuesta y múltiples herramientas a la mano a la hora de enfrentar estos desafíos.



No es momento de prestarles atención a los cantos de sirena que pululan. Es hora de renovar la confianza y solidez de las instituciones, utilizando apropiadamente los canales que estas brindan para superar las crisis, garantizando el equilibrio de los intereses y, en consecuencia, la prevalencia del bien común, que es de lo que se trata la vida en democracia.



EDITORIAL

