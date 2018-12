Cifras alentadoras

De cuando en cuando ocurren sucesos que les dan la razón a quienes aseguran que no obstante las malas noticias, que nunca faltan, surgen importantes avances, pasos en la dirección correcta para nuestra sociedad.

Es el caso de las cifras que dejó la celebración de la Navidad en el país. Aunque se trata solo de una fecha, una fotografía, el que estas hayan presentado disminuciones importantes en los indicadores más críticos deja ver que no ha sido en vano el trabajo de décadas para que la celebración de fiestas tan tradicionales e importantes no abra las puertas de la tragedia. Son prueba de que innumerables campañas y esfuerzos de sensibilización han ido calando. Y son augurio de que en años venideros el panorama puede mejorar aún más.



El principal logro tiene que ver con los casos de homicidio, los cuales disminuyeron 63 por ciento con relación al año pasado. Así mismo, asegura la Policía Nacional que el número de muertes en medio de riñas fue el más bajo de los últimos seis años. Cayeron también los accidentes de tránsito un 17 por ciento frente al 2017. En lo que concierne a los afectados por pólvora, solo se presentaron 9 incidentes en el país la noche del 24. La mala noticia es que sigue el drama: van a la fecha 379 personas quemadas; de ellas, 145 menores. Ha disminuido en 1,7 por ciento frente al año pasado. Hay que insistir en que la Navidad se debe pasar en casa, no en el pabellón de quemados.



Por supuesto, hay estadísticas alarmantes todavía, no obstante las tendencias alentadoras: por ejemplo, que la Policía haya tenido que atender cerca de 3.000 riñas. Guarismos como este dejan claro que queda mucho por hacer y por aprender, pero, sin duda, constatar que el esfuerzo de miles de personas a lo largo de décadas y, en general, de la inmensa mayoría de colombianos que sabe que estas fechas son para vivirlas en paz da ánimos para seguir avanzando en la tarea crucial de convivir en medio de la diversidad. Y de cuidar la vida.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com