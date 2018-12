Ciencia, ética y moral

Como si se tratara de una película de ciencia ficción o de unos apartes de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, los humanos perfectos –o al menos libres de enfermedades– empiezan a hacer su aparición en el mundo real a causa de la modificación genética, en esta oportunidad de la mano de un investigador chino.

El asunto es que hace unas semanas nacieron dos gemelas, Lulu y Nana, inmunes al virus del sida (VIH) luego de que He Jiankui, en la Universidad de Shenzhen (China), manipuló los genes de sus embriones antes de implantarlos en el útero de su madre, lo cual ha encendido las alarmas de científicos, bioeticistas y quienes se preocupan por el trasfondo moral de la cuestión.



Aunque un avance de estas dimensiones debería ser recibido con júbilo, en razón de que liberar a la humanidad del sida y otros males que aterrorizan con solo nombrarlos ha sido una tarea inquebrantable de la ciencia, lo cierto es que el anuncio ha caído como un baldado de agua fría en los escenarios académicos, a tal punto que el mismo Gobierno chino ha salido a cuestionarlo.

El origen del debate es que, si bien Jiankui dijo que para inmunizar a las niñas había utilizado la tecnología de modificación genética denominada CRISPR–casp9, que básicamente consiste en cortar y pegar el ADN –lo cual es posible en teoría–, el experimento y sus resultados fueron dados a conocer por medio de una agencia de prensa y no en una publicación científica después del riguroso aval de pares, como corresponde. Y tal omisión lanza los hallazgos al bando de la charlatanería.



Pero la polémica se centra en los dilemas morales que plantea, al inferir que este logro es el primer paso en la vía para el diseño de personas con características mejoradas o impuestas por el capricho y la moda, como el color de los ojos y la estatura, frente a lo cual el altruista objetivo de curar pasa a un segundo plano. Ello sin contar con que aún no se tienen claros todos los desenlaces ni las potenciales complicaciones derivadas de estos experimentos, que apenas comienzan.



Llama la atención el terremoto desatado por los hallazgos del sabio chino. Logró que su universidad le suspendiera el sueldo y 122 científicos firmaran un comunicado en su contra, como si súbitamente se hubieran dado cuenta de que en el mundo existe una vertiginosa carrera entre todos los interesados en quedarse con la gloria de ser los pioneros de estos avances y, de paso, con el jugoso negocio que representan.



Ya es hora de que el planeta sepa que este tipo de investigaciones, necesarias en su mayoría, están financiadas por empresas que buscan lucro, y esta no es la excepción. De hecho, He Jiankui es beneficiario del programa chino para captar científicos que habían estudiado en el extranjero o migrado, y sus trabajos con embriones de monos, ratones y humanos merecían aplausos hasta hace unos días.



Aquí, tan solo queda recibir estos avances, siempre y cuando se realicen dentro de los marcos éticos que los rigen, pero que esta vez se pasaron por alto. Y esta situación le abrió la puerta a un debate de corte moral que termina entorpeciendo el trabajo de quienes sí obran con rigor y responsabilidad.