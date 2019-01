Callejón sin salida

Han existido tiempos mejores para la eterna tarea de las sociedades de establecer mínimos comunes que permitan dar pasos claves en medio del disenso, natural en cualquier grupo humano.

Una nueva prueba de ello se produjo ayer con la derrota en el Parlamento británico del acuerdo alcanzado por el gobierno de la primera ministra Theresa May y la Unión Europea para una salida de este país del bloque, sin tantos traumatismos y resultado de dos años de intensas negociaciones. La votación fue de 432 a 202, a favor de rechazarlo.



Tal decisión dejó al Reino Unido sumido en un ambiente de incertidumbre sobre su futuro, con escasos antecedentes en su historia. Una coyuntura así de crítica tal vez no se veía desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de ahí que en la calle, pero también en el Parlamento, se evoque por estos días con mucha frecuencia la figura de Winston Churchill.



Por lo pronto, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbin, ha pedido que se vote hoy una moción de censura contra May, conservadora. Aunque en principio se creyó que el fracaso de ayer conduciría a un triunfo de esta, tras decantarse las aguas pareciera que su partido –que en parte votó en contra del acuerdo– no está dispuesto a autoinfligirse esta derrota.



Luego, la expectativa se centrará sobre qué llevará el gobierno de May –de continuar– al Congreso como plan B. La decisión de ayer implicó fijar un plazo de tres días para que el Ejecutivo presente un camino alternativo. Pero, dadas las posiciones cerradas a la banda de todos los involucrados, Bruselas incluida, y lo breve del lapso, es casi imposible que alguna luz brille al final de este túnel.



Y por esta manifiesta dificultad para llegar a un consenso, son fundados los temores de que la situación desemboque en una ‘salida dura’ que podría tener lugar el próximo 29 de marzo, la fecha límite. Aparte de la natural zozobra entre la gente por el salto al vacío, tal opción podría propinarle a la economía un durísimo golpe que dispararía, entre otros factores, la inflación y el desempleo.



Queda la posibilidad de que May convoque elecciones anticipadas en busca de legitimidad para el acuerdo que ya alcanzó. Este escenario es poco probable. Parecería más factible una derrota de la actual inquilina de Downing Street que dejaría en el poder al Partido Laborista para que este, según ha dado señales, convoque un nuevo referendo en el cual los británicos puedan reafirmar o echar para atrás su decisión del 2016. Esta alternativa de volver a las urnas podría, incluso, darse también bajo el actual gobierno de May, pero parece muy difícil toda vez que esta ha insistido en que sería un golpe mortal para la legitimidad de la democracia echar para atrás una determinación ya tomada por la vía electoral. Aun así, esta posibilidad, que hace unas semanas era una utopía, cada vez toma más vuelo y obtiene mayor respaldo a todo nivel.



La historia está llena de casos en los que liderazgos sobresalientes logran sacar a sociedades de atolladeros como este. Pero en esta ocasión no asoma ninguno. El Reino Unido y el mundo esperan un milagro.



