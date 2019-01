Bogotá y los venezolanos

Esta semana se cumplió lo anunciado por la Alcaldía de Bogotá a finales del año pasado: las 500 personas que habían sido reubicadas en un albergue temporal en la localidad de Engativá fueron desalojadas de allí, y solo las que se encontraban en situación vulnerable consiguieron ser reubicadas en otros lugares. Alrededor de 45 más fueron trasladadas a la frontera.

Varias lecciones quedaron de esta experiencia. La primera, que si bien la Administración intentó paliar de la mejor manera una situación difícil –se trataba de ciudadanos que se habían tomado los alrededores de la terminal de transporte–, la intolerancia de algunos vecinos se dejó sentir en su máxima expresión. Así mismo, salieron a relucir conflictos en el seno de las familias migrantes y serios problemas de convivencia, a lo cual debe sumarse el grado de penuria que evidencian miles de ellos.



Razones de más que obligan a plantearse escenarios posibles de lo que les espera al país y su capital, hoy por hoy una de las principales receptoras de inmigrantes, que, según cifras oficiales, serían unos 200.000, pero extraoficialmente se habla del doble, y se prevé que ese número aumente a raíz de la prolongación del mandato del régimen del presidente Maduro.



Por ello, Bogotá no puede quedarse sola en este desafío. Aunque se han destinado importantes recursos para atender a esta comunidad y se ha fijado una partida de 13.000 millones de pesos en el presupuesto de este año, ello no es suficiente. Las oportunidades laborales, una de las demandas mayores de esta población, son escasas, y se acrecienta la vulnerabilidad, en especial de mujeres y niños.



La comunidad internacional, las agencias de ayuda humanitaria y el Gobierno Nacional deben coadyuvar a aliviar la carga que se cierne sobre la ciudad, que ha demostrado con creces estar dispuesta a aportar hasta donde le sea posible, pero necesita saber que no está huérfana en semejante empeño.