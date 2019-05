Ayer en Venezuela

La imagen con la cual se despertaron millones de venezolanos daba motivos sólidos para pensar que ayer sería el día de la salida del poder de Nicolás Maduro. En cercanías de la base militar de La Carlota, el recién liberado líder opositor Leopoldo López se veía en compañía del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Los acompañaba un grupo significativo de integrantes de la Guardia Nacional, todos identificados con un brazalete azul.

La jornada avanzó en medio de fuertes disturbios en varias ciudades del país vecino y en particular en Caracas, en inmediaciones de la mencionada instalación militar. La confusión imperaba, la ansiedad iba en aumento. El régimen de Nicolás Maduro restringió las comunicaciones por internet, al tiempo que por esta vía iban y venían rumores. El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que al caer la tarde, un grupo de altos oficiales abandonarían las filas chavistas. Luego, al terminar el día, el secretario de estado, Mike Pompeo, afirmó tener información de que Nicolás Maduro había estado cerca de partir rumbo a Cuba, pero que había sido disuadido por los rusos.



Poco después se anunció el ingreso de Leopoldo López en compañía de su esposa, Lilian Tintori, y su hija a la embajada de Chile en calidad de huéspedes. También se supo que un grupo de 25 militares, que serían los que acompañaron a López y Guaidó en la madrugada, habría entrado a la sede diplomática de Brasil.

La prolongación de la crisis

A juzgar por lo relatado, podría hablarse, inicialmente, de un fracaso del alzamiento toda vez que no se consiguió el objetivo principal. No obstante, una mirada más pausada permite extraer conclusiones a partir de las cuales se llega a una conclusión diferente.



Hay que subrayar, por ejemplo, que los militares leales al régimen no hayan ordenado una respuesta particularmente violenta –más allá de hechos puntuales– contra quienes salieron a las calles. De hecho, expertos coinciden en que fue menor el grado de fuerza visto en esta ocasión comparado con el de anteriores protestas. A esto último contribuyó otro hecho que no puede pasar de agache: que los temidos colectivos chavistas no fueron grandes protagonistas con su bien conocida facilidad para recurrir a todo tipo de violencias, incluida la homicida. Tampoco se puede pasar por alto que Nicolás Maduro solo se haya manifestado a través de Twitter.



Será necesario dejar que las aguas se decanten para tener más claridad de hasta qué punto lo de ayer fue un paso más en una senda que irremediablemente terminará en la salida del poder de Maduro y su círculo. Muchas preguntas que se hacen conocedores apuntan a si las fracturas entre las cabezas del régimen son un hecho y cada vez serán más difíciles de ocultar.



Lo que sí no es un secreto para nadie es que la prolongación de la crisis y la incertidumbre tiene como consecuencia clara e inmediata que siga el deterioro de las condiciones de vida de la gente, situación que genera estímulos cada vez mayores para la emigración. Así sufren millones, mientras un puñado, de espaldas a su gente, se aferra y se sirve del poder.



