‘Aquí se roban un río’

Es común oír decir que ‘aquí se roban hasta un hueco’. Pero ahora habrá que agregar otra frase más exagerada, quizás, pero real, muestra palpable de la cultura del vivo: ‘aquí se roban hasta un río’.

Los lectores lo vieron en el informe de este domingo en este diario sobre el río Aracataca. Y no solo de este, sino del Tucurinca, en el departamento de Magdalena. Como si se tratara de un caso para Ripley, este caudal ya no llega a su desembocadura natural, en la Ciénaga Grande, sino que desaparece como por encanto a pocos kilómetros, pues sus aguas son desviadas. O robadas por particulares, dueños de grandes predios –dicen en la zona que son fincas bananeras y de palma de “poderosos”–. Ellos las represan mediante diques, que construyen con sacos llenos de arena, y luego se benefician de ellas para sus cultivos. Eso, cuando no utilizan maquinaria pesada y motobombas.



No solo es un hecho insólito, sino conocido, que los alcaldes de poblaciones afectadas, como Wilfrido Ayala, de Puebloviejo, vienen denunciando, cuando no tomando medidas que son burladas. Trojas, que ha padecido la violencia, es otro de los caseríos perjudicados al que dejaron sin agua.



Como un mal trae otro, las consecuencias ambientales son fatales. Con este delito –porque el agua es del Estado y pertenece a toda la población, no a unos pocos en perjuicio de los demás y del medioambiente– les causan la muerte a muchas especies de aves y a peces como el sábalo, el lebranche y el róbalo. Y a los pescadores de la región, que se quedaron sin el sustento. Por si algo faltara, al no haber río, otros rellenan el humedal, un área protegida por la nación, para la ganadería.



Ya lo sabe la Fiscalía, lo denuncia el senador Efraín Cepeda, lo conoce el país. Pero, lo grave y lo triste es que ni el Aracataca ni la justicia toman su cauce. Ni siquiera se revela quiénes son los terratenientes que se roban el río. ¿Tocará agregar esa otra frase resignada de que ‘aquí no pasa nada’?



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com