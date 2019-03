Tributo al vino

Hace algunos años, en el bar La Cueva de Barranquilla, famoso tertuliadero de artistas e intelectuales como Gabriel García Márquez, Germán Vargas y Alejandro Obregón, asistí a una charla con el profesor Franklin Knight, de la Universidad de Johns Hopkins, sobre un tema de la mayor relevancia para el lugar que nos congregaba: la historia del ron.

Tras un embriagante recorrido por destilerías y trapiches, en el momento de las preguntas del auditorio, le transferí al profesor Knight una duda que me rondaba hacía años: ¿por qué, en su opinión de experto, Colombia no producía buen ron? En todos los rincones del Caribe –Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Martinica, Barbados, etc.– se fabricaban rones reconocidos mundialmente. En todos, menos Colombia.



El profesor lo pensó un poco y dijo que sospechaba de los monopolios de licor departamentales, que, apuntalados por leyes y aranceles, encarecían el trago extranjero en favor del nacional. Gracias a eso, las destilerías colombianas, cual niños sobreprotegidos por sus padres, nunca habían sentido la necesidad de ponerse al nivel de sus competidores internacionales.



Desde entonces han cambiado las cosas y hoy, superando un rezago de décadas, Colombia produce algunos rones de buena factura, apreciados por los sibaritas del mundo. Pero conservo la hipótesis del profesor Knight como un ejemplo de libro de cómo la protección a ciertas industrias, en lugar de beneficiarlas, las encoge y debilita. Las convierte en industrias bonsái.



Recordé esto al enterarme de la crisis que atraviesan los empresarios del vino por culpa del gravoso impuesto ad valorem que creó la ley de licores de 2016, que encareció el líquido al punto de que hoy, cualquier botella mediocre se paga al precio de una de buena bodega. “Aquí se retrocedió –me dijo un importador–. El consumidor perdió poder adquisitivo. Por el mismo dinero, hace dos años se tomaba el doble de calidad”.



Además de la voracidad tributaria del Estado, el vino en Colombia es víctima de un tercermundista complejo de inferioridad. Muchos aún imaginan un elixir afrancesado que debe ser servido en copas de bacará y llevado a los labios con el meñique estirado. El vino, en otras palabras, es presa o rehén de la presunción, esa fea cualidad que en el bar La Cueva de Barranquilla llamarían ‘fartedad’. Y eso hace que el Estado lo considere un artículo suntuario y lo grave como tal, cuando en realidad es la manera natural, sencilla y digestiva de acompañar las comidas para un arco poblacional de millones de personas que va desde la península ibérica hasta la balcánica, y al que se suman sociedades no europeas, como Argentina, Australia, California y Chile.



Colombia no es un productor importante de vino, así que aquí no se trata de proteger la industria nacional. Tampoco es un gran consumidor: rondamos el litro al año por habitante, mientras que un país como Argentina toma 20 (y el campeón mundial, el Vaticano, más de 50). De modo que el impacto en las finanzas de los departamentos, que son los beneficiarios del impuesto, no es definitivo. Estamos, más bien, ante un caso de daño colateral: una ley diseñada para proteger a los destilados nacionales de los importados –con los ya mencionados efectos negativos que puede tener–, cobijó también a las bebidas fermentadas, perjudicando un mercado pequeño pero creciente, que ha sido construido con enorme esfuerzo.



Aún está a tiempo el Gobierno de salvarnos de beber tintorro tabernario a precio de reserva. De lo contrario pierden los empresarios: 24 firmas han cerrado en los últimos meses, según el importador con el que hablé. Y pierden los consumidores una alternativa –sana en moderación– a las cervezas y los jugos y gaseosas azucarados que mandan en la mesa colombiana.



