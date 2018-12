Prioridades racionales

Los humanos somos más emotivos que racionales, y eso afecta no solo las decisiones privadas que tomamos, sino también las públicas. Decidimos con el corazón o con las vísceras, con más frecuencia que con las neuronas. Una imagen de un oso polar melancólico sobre un bloque de hielo hace que miles de personas se preocupen de repente por el cambio climático. Una campaña de un famoso en Instagram logra que nos parezca importante apoyar una fundación de cuya existencia apenas nos habíamos percatado. Y eso no está mal. Pero, mientras tanto, otros propósitos, igual de urgentes, aunque imposibles de capturar en una imagen dramática o un meme viral, no conmueven a nadie y son ignorados. Necesidades, por ejemplo, como la de cubrir el déficit pensional, o la de mejorar los rendimientos de los cultivos agrícolas para alimentar a la humanidad. La búsqueda de buenas maneras de definir las prioridades públicas, menos emotivas y más racionales, debería preocuparnos a todos.



Uno de los documentos más interesantes que leí este año fue Priorizando el desarrollo, un conjunto de estudios editado por Bjørn Lomborg, fundador del Consenso de Copenhague, un tanque de pensamiento. Su misión era analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el “plan maestro para el futuro” del planeta lanzado en 2015 por las Naciones Unidas. Los ODS están repartidos en 169 metas que cubren áreas como educación, buen gobierno, sanidad, etc. Demasiadas, dice Lomborg, para que puedan ser efectivas. En un mundo de recursos limitados, como siempre será el nuestro, es obligatorio fijar prioridades: asumir la difícil tarea de seleccionar, entre un sinfín de causas importantes, cuáles son más importantes que otras.



Los investigadores reunidos por Lomborg intentaron resolver esa dificultad por medio de un análisis de costo-beneficio. ¿Qué rendimiento, en términos monetarios, se obtiene por cada dólar (o cada peso) invertido en cada una de las metas de los ODS? Por medio de ese análisis, se puede llegar a afirmar que algunas inversiones son más rentables para la sociedad que otras.



De las 169 metas, se encontró que hay 19 que generarían un retorno “fenomenal”, muy por encima de las demás. Pero los resultados no son los que mucha gente esperaría ni los que quisieran oír políticos y activistas en busca de propuestas taquilleras que les sirvan para aumentar su popularidad. Algunas de las metas más importantes son erradicar la tuberculosis, mejorar el acceso a la contracepción femenina e invertir en investigación y desarrollo para el agro. Se trata de propuestas viables, que tendrían un altísimo impacto en el bienestar de millones de personas y están al alcance de la humanidad en cuestión de años, no décadas. Pero, infortunadamente, no entusiasman al político que, ávido de votos, prefiere prometer casas gratis, subsidios o programas asistencialistas. Nada lo ilustra mejor que el hecho de que, de todas las metas analizadas, la más rentable socialmente sea, en este momento, la menos popular políticamente: reducir al mínimo las barreras al libre comercio internacional.



Las conclusiones de este estudio no son definitivas, por supuesto. La metodología puede ser revisada y ajustada por otras investigaciones. Las prioridades que establece, además, son globales, y cada país tiene condiciones distintas, por lo que vale la pena que ejercicios similares se repitan a nivel nacional y que cada sociedad calcule el ranquin de sus prioridades. Pero, más allá de las discusiones que puedan generar estos resultados, no cabe duda de que un método racional y basado en evidencia para priorizar la inversión pública es preferible al sistema actual, mezcla de emotividad, pasiones, politiquería, cabildeo, calle y retórica pomposa.



@tways / tde@thierryw.net