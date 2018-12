La otra ‘resistencia’

No se habían acabado de contar los votos de la segunda vuelta de las presidenciales cuando ya un grupo de partidarios del candidato derrotado, Gustavo Petro, declaraba que no le haría oposición al gobierno de Iván Duque, sino ‘resistencia’. El término me pareció extraño, por dos razones. Primero, porque, puesto que la ‘resistencia’ comenzó antes de que hubiera iniciado el nuevo gobierno, no teníamos muy claro a qué se estaban resistiendo; creo que ellos tampoco lo sabían. Segundo, porque ponerle ‘resistencia’ por nombre a un movimiento implica inmiscuirse en una venerable tradición que habría, como mínimo, que respetar.

El término está ligado históricamente a asuntos que revisten cierto carácter épico o glorioso, como la lucha contra los nazis en Francia, por ejemplo, o la guerra de la princesa Leia contra la junta militar de su hijo, Kylo Ren, por el futuro de la Galaxia. Llamarle ‘resistencia’ al simple desacuerdo político con un gobierno democráticamente electo es como decirle cappuccino al café con leche.



Entre tanto, otra ‘resistencia’, menos ruidosa y más efectiva, viene enfrentando a la Casa de Nariño y al Capitolio. Me refiero a la que el presidente Duque les declaró a los cupos indicativos en el Congreso, la famosa y perversa ‘mermelada’. Basta ver las críticas que le hacen a diario a Duque desde todos los partidos, a veces incluso del suyo, para saber que la clase política anda resentida con él.



La resistencia tiene un costo. Por un lado, es notorio el deterioro en la gobernabilidad del Presidente, consecuencia de negarle al parlamento su estimulante predilecto. Por otro lado, y producto de lo anterior, se evidencia la dificultad del Ejecutivo para ejecutar, lo que explica su menguante popularidad. Han bajado tanto los niveles de aprobación del gobierno que, si no hacemos algo contra el cambio climático, pueden quedar sumergidos bajo las aguas.



Eso ha dado origen a todo un género de columna de opinión, en la que el analista, afligido, se pregunta: ¿Hallará Iván Duque la gobernabilidad perdida? ¿Es posible dirigir a Colombia sin ‘mermelada’?



Yo sugiero que les quitemos tanto suspenso a esos interrogantes, cuya probable respuesta ya intuimos: no, lo más seguro es que el Gobierno no alcance la cota de gobernabilidad que anhela. Pero eso, que no es bueno, quizá sea necesario. Los malos hábitos no se cambian de la noche a la mañana, y cuatro años son muy pocos para reformar una clase política irredenta y refractaria.



Lo más conveniente, por tanto, es que acompañemos al Gobierno en su empeño y le exijamos que no afloje, así su popularidad alcance niveles subacuáticos. Un paso obligado para rehabilitarnos políticamente es volverle tan tóxico el hábitat a la vieja guardia que esta gradualmente se extinga y, entonces, sin la nefasta competencia de los dinosaurios, una nueva especie de líderes pueda ocupar los espacios abandonados. La ingrata misión histórica de este gobierno quizá sea llevar a cabo una guerra de desgaste: servir de muralla –de ‘resistencia’– hasta que la vieja clase política, sitiada y exhausta, acepte que los tiempos han cambiado y se marche.



Semejante estrategia jamás hallará apoyo en el Congreso, por supuesto, por lo que el respaldo de la ciudadanía, tanto oficialista como opositora, será fundamental. Y aunque la batalla le saliera cara a Iván Duque en el presente, la historia lo recordaría como el mandatario que no se dejó presionar y bajo cuyo gobierno comenzó a cambiar, para bien, la política en Colombia.



* * * *



Gracias a todos los amigos y amigas de este espacio por haberme brindado el privilegio de su lectura en estos meses. Les deseo un 2019 lleno de ilusiones realizadas y de ilusiones nuevas por realizar. Feliz fin de año.



