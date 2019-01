La ‘neta’, le dicen en México a la verdad. Según el Diccionario breve de mexicanismos, de Guido Gómez de Silva, la expresión viene de ‘la verdad neta’, es decir, la verdad pura, sin rodeos; la que, en los documentos contables, se registra en el último renglón de la tabla, después de haber hecho todas las sumas y restas pertinentes al ejercicio.

Tras cinco años a la baja, el homicidio en Colombia está aumentando: esa verdad ‘neta’ la reveló la Fiscalía esta semana. En 2018 hubo 392 homicidios más que en 2017, un incremento del 3,25 por ciento.



La cifra me produjo un sobresalto. Hace unos meses, en una columna publicada en El Heraldo de Barranquilla, anotaba que, en el último sexenio del conflicto con las Farc (2010-2015), este causó, en promedio, 389 muertes al año (los datos son del Cerac; incluyen guerrilleros, civiles y miembros de la Fuerza Pública). Es decir que el número de muertes anuales que estamos evitando gracias a la desmovilización de las Farc corresponde casi exactamente al número de homicidios adicionales que hubo en 2018. Es como si la muerte violenta se resistiera a ceder y, al igual que los cuerpos en movimiento, obedeciera a las leyes de la inercia.



Esa macabra simetría entre vidas salvadas y muertes adicionales no es accidental. En gran medida, la nueva cosecha de homicidios –entre los que se cuentan los oprobiosos asesinatos de líderes sociales– es una consecuencia indeseada de lo pactado con las Farc. Primero, porque la incapacidad del Estado para controlar los territorios abandonados por esa guerrilla permitió que fueran ocupados rápidamente por otros grupos armados, igual o más violentos que sus antecesores. Segundo, porque, como resultado de cambios en la política antidrogas que se hicieron en el contexto de la negociación, alcanzamos la desaforada cifra de 200.000 hectáreas sembradas de coca, las que, inevitablemente, dispararán el lavado de activos, el contrabando y la muerte. Bien lo dijo el exconsejero para el Posconflicto Rafael Pardo: “Mientras haya coca, la paz no es sostenible”.



La distribución geográfica de los homicidios así lo confirma. En tanto que, a excepción de Medellín, la violencia está cediendo en las ciudades, aumenta 30 por ciento en las regiones donde antes estuvieron las Farc o donde hay sustitución de cultivos ilícitos. En algunas zonas, las estadísticas son espeluznantes. En la región del bajo Cauca, conocido corredor del narcotráfico, el asesinato creció 147 por ciento en dos años. En Tumaco creció 17 por ciento en 2018, a pesar de que ya tenía una tasa anual de homicidios de 70 por cada 100.000 habitantes –debajo de la de El Salvador, que tiene la más alta del mundo, pero encima de la de Honduras, que tiene la segunda–. La mayoría de las víctimas en esa región son hombres menores de 26 años: los mismos jóvenes cuyas vidas se invocaron para defender el acuerdo con las Farc en aquel famoso anuncio en el que el presidente Santos le preguntaba a una madre: “Señora, ¿prestaría usted a sus hijos para la guerra?”.



Imaginemos a una persona con una grave enfermedad, potencialmente letal. Tras una delicada cirugía, los médicos logran salvarla. Pero, al despertar de la anestesia, le informan que los efectos secundarios de la cirugía le generan nuevos riesgos, igual de peligrosos que la condición inicial. ¿El paciente mejoró, empeoró o quedó igual?



El aumento de los asesinatos no es culpa de este gobierno. Siempre se supo que la desmovilización de las Farc crearía un escenario complejo, muy distante del espejismo simplista, denominado “la paz”, que nos vendieron. Pero ahora hay que hacer algo; no hay tiempo de mirar en el espejo retrovisor cuando a la gente la están matando. Será mentira que el país está en paz mientras, en la fila de los totales, la muerte neta se siga anotando con lápiz negro.



