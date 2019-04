La bombilla del doctor

En febrero, por segundo mes consecutivo, el desempleo alcanzó un punto más que el mismo mes del año pasado. No debería sorprendernos. Desde la reforma tributaria de 2016, que subió el IVA al 19 por ciento, entre otras cosas, el empresariado viene señalando las nefastas consecuencias que la voracidad fiscal del Estado está causando en el consumo, la inversión y, por consiguiente, la generación de empleo. Pero ojalá el problema fuera solamente que el paro aumentó 1 por ciento. Suba o baje, el indicador de desempleo es insuficiente para capturar la realidad laboral del país.

Los colombianos nos alegramos cuando el desempleo baja unas décimas de punto porcentual, y nos alarmamos cuando sube en la misma proporción. Eso tendría sentido en un país en el que la desocupación fuera el único flagelo. Pero en Colombia, la mitad de la población ocupada subsiste en la informalidad: el 46,4 por ciento, según el Dane; más, según la OIT. Sumando los millones de personas que componen una y otra categoría, desempleados e informales, encontraríamos que el verdadero tamaño del problema laboral colombiano es mucho mayor que el 11 o 12 por ciento de la población económicamente activa que no consigue trabajo. Nos dejarían de parecer tan significativas unas cuantas décimas de punto porcentual.

Casi todo lo que hacemos en materia laboral y tributaria parece diseñado para hacer de este país una jurisdicción menos atractiva

para invertir. FACEBOOK

TWITTER

Las causas de la informalidad son complejas, pero hay un factor que las aglutina: el anémico crecimiento económico de los últimos años. Y si bien para muchos eso es una obviedad, no suele estar en la agenda de nuestros gobernantes. Casi todo lo que hacemos en materia laboral y tributaria parece diseñado para hacer de este país una jurisdicción menos atractiva para invertir. Nos hemos vuelto una nación costosa, que asfixia a las empresas con exigencias escandinavas a cambio de bienes públicos tercermundistas. Pagamos prediales y valorizaciones elevados, como si nuestras vías y sistemas de transporte público los justificaran. Y ese encarecimiento se traslada a los consumidores –lo lamento si se habían comido el cuento de que los impuestos los pagan ‘los ricos’–, quienes pierden poder adquisitivo y lo compensan comprando bienes importados más baratos, con lo cual sí generamos empleo... pero en China.



No todos los costos que arruinan el clima de negocios son evidentes, como los impuestos nacionales. Muchos se esconden en las regiones, como las tasas, ‘sobretasas’ y ‘estampillas’ que departamentos y municipios crean sin control. Otros surgen de la proliferación de normas y regulaciones. Conozco una empresa en la que, en un cielorraso elevado, hay una bombilla a la que le dicen ‘la bombilla del doctor’. Y no es porque alumbre a un médico, sino porque antes, cuando se quemaba, cualquiera se trepaba en una escalera y la cambiaba. Pero ahora, por causa de la norma que regula el ‘trabajo en alturas’, nadie que no haya pasado por la respectiva capacitación y haya obtenido el respectivo certificado tiene permiso para reemplazarla. Una tarde en tinieblas, los oficinistas se dedicaron a crear el perfil del cargo del funcionario idóneo para cambiar la ampolla, y nació la broma: mínimo una maestría en Bombillología, estipularon, pero ojalá –de ahí el apodo del artefacto– un Ph. D. en Reemplazo Lumínico, con subespecialización en Lámparas de tecnología led.



Mientras sigamos inventándole trabas y sobrecostos a la inversión, el progreso social seguirá lastrado por el binomio de plomo del desempleo y la informalidad. La salida es dejarnos guiar por una consigna tan obvia y urgente que dan ganas de promulgarla en groseras letras mayúsculas: ‘crecimiento económico’. Y de iluminar los caracteres con luces de neón centelleantes, a ver si así despertamos. Pero no será el suscrito quien ensamble el aviso. Carezco de los pergaminos necesarios para instalar las bombillas.



@tways / tde@thierryw.net