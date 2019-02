Lecciones no aprendidas

Tras solventar muchos impedimentos, los once miembros de una misión del Parlamento Europeo pudieron cumplir por fin su visita a Nicaragua, propuesta desde noviembre del año pasado.

El presidente de la misión, Ramón Jáuregui, presentó antes de partir unas conclusiones terminantes sobre la urgente necesidad del cese de la represión, la libertad de los presos políticos, la restitución de la libertad de información y el restablecimiento de la democracia por medio de elecciones confiables. Y en sus declaraciones, Jáuregui dijo algo que parecería obvio, pero en Nicaragua resulta esencial: “La democracia tiene una regla que es aceptar la posibilidad de la derrota”.



Es lo que hizo el Frente Sandinista tras las elecciones de 1990, cuando triunfó Violeta de Chamorro: aceptó la derrota, y eso le dio entonces el prestigio de haber entregado por los votos el poder ganado por las armas.



Hasta entonces había dominado la filosofía del poder popular confiado a la vanguardia por una especie de voluntad divina. Las revoluciones eran, además, invencibles. ¿Dónde se había visto que el pueblo mismo fuera a derrotar una revolución popular forjada con sangre? Pero ocurrió.



En enero de 1988, Carlos Fuentes hizo una visita a Nicaragua. Lo acompañaba el periodista Stephen Talbot. En una de las conversaciones con los dirigentes sandinistas se habló de las posibilidades que tenía la contra de ganar la guerra, recuerda Talbot, y Tomás Borge “dijo decididamente que algo así era imposible porque los contras van a contrapelo de la historia”.



Fuentes interrumpió para preguntar: “¿Y cuál fue la experiencia de Guatemala en 1954 y la de Chile en 1973? ¿No se demostró que la izquierda puede ser derrotada?”. “No”, respondió Borge, cortante. “Ellos no armaron al pueblo, por eso perdieron”.



Después se discutió sobre las elecciones. Borge dijo que ningún partido de oposición podía llegar a ganar a los sandinistas en las urnas. “Ahora no”, asintió Fuentes, “pero en el futuro, ¿por qué no?”. “Solo si son antiimperialistas y revolucionarios”, proclamó Borge; “si un partido reaccionario ganara, yo dejaría de creer en las leyes del desarrollo político”. “Yo no estaría tan seguro de esas leyes”, advirtió Fuentes.



Tras aceptar la derrota de 1990, el Frente Sandinista perdió la oportunidad de recuperar los espacios electorales, luchando bajo las reglas democráticas para conquistar de nuevo la mayoría de los votantes. El criterio obsoleto de la vanguardia que representa al pueblo, aunque tenga en contra la mayoría, volvió a imponerse.



Y cuando Ortega, tras tres derrotas, logró por fin ganar en 2006, fue por un pacto con Arnoldo Alemán, entonces caudillo del partido liberal, por medio del cual se reformó la Constitución para que pudiera ganar en primera vuelta con el 35 % de los votos, la cifra máxima que había logrado sacar. Ortega se hizo entonces la promesa de no volver a perder nunca, con lo que, a lo largo de estos años, ha estado ausente en él la voluntad de aceptar que la derrota es una regla esencial de la democracia.



Y hay otra cosa que Jáuregui agregó: el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio. Quedarse a cualquier precio solo puede acarrear crisis tan profundas como las que hoy vive Nicaragua.



El poder no puede ponerse en juego, la derrota no es una opción. Por eso, los reclamos por un diálogo nacional no son escuchados; porque un diálogo lleva necesariamente a hablar de elecciones limpias, justas, con jueces imparciales y honestos, vigiladas internacionalmente. Ese es el atolladero del que hay que salir.



Hay que buscar como Ortega escuche a todos los que le dicen, igual que el eurodiputado Jáuregui, que la democracia tiene una primera regla, que es aceptar la posibilidad de la derrota. Porque unas elecciones con el mismo ganador ya no son posibles. Solo harán más profundo el abismo.



La creencia de que el poder es un fin, y no un medio, es a estas alturas catastrófica. Y el reclamo para que el país empiece lo más pronto posible a vivir bajo un régimen de democracia abierta es lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren.



