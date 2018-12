López Obrador: el antípoda de Iván Duque

Me pregunto qué imágenes se le vinieron a la cabeza al presidente Iván Duque mientras oía el discurso de posesión de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) el pasado primero de diciembre. ¿Habrá comparado el discurso de este estadista con el suyo, pronunciado tan solo cuatro meses atrás? ¿Se habrá dado cuenta de que el discurso de Amlo bien podría ser usado para describir la crisis política en la que su gobierno ha sumido el país? Es como si Amlo hubiera llegado a la presidencia de México no solo para transformar a su país, también para recordarnos lo cerca que estuvimos de cambiar radicalmente el nuestro. Y es que ambos discursos no podrían ser más opuestos: el de Amlo, colmado de referentes históricos; el de Duque, frívolo y sin gracia.

A diferencia de Duque, Amlo no basó su discurso exclusivamente en la crítica al gobierno anterior ni buscó chivos expiatorios, puesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es la culminación del fracasado modelo económico neoliberal aplicado desde 1983 hasta la fecha y al cual Amlo adjudica la crisis en México. “La política económica neoliberal ha sido un desastre”, dijo en su discurso; “una calamidad para la vida pública del país”, y más adelante: “El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente, y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. Si su plan de gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, es porque “el distintivo del neoliberalismo es la corrupción”, y “esta se convirtió en la principal función del poder político”. En cambio, Duque y su copartidario y presidente del Senado, Ernesto Macías, basaron sus discursos en recordar la herencia del “nefasto” gobierno de Juan Manuel Santos. Además, en estos cuatro meses de gobierno, Duque no ha dejado de recurrir al espejo retrovisor para gobernar.



La ausencia de rumbo en el gobierno de Duque es otra diferencia radical con el de Amlo, pues este tiene un norte claro: la ‘Cuarta transformación’ de la vida pública de México, una transformación profunda y pacífica, después de la Independencia (1810-1821), la Reforma (1858-1861) y la Revolución mexicana (1910-1917). Así, al tiempo que Amlo se ancla en el pasado, también se proyecta en el futuro. En cambio, la única referencia histórica en el discurso de Duque fue la Independencia, como si para el uribismo no existiera nada más entre esta y la seguridad democrática de Uribe. Nuestro pasado y nuestra memoria histórica siguen en disputa, como bien lo demuestran las controversias desatadas con el nombramiento de Vicente Torrijos como nuevo director del Centro de Memoria, cargo que declinó tras las fuertes críticas suscitadas por haber mentido sobre su hoja de vida.



En materia de política exterior, la diferencia entre Duque y Amlo no podría ser más abismal, pues este se apegará a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Algo que ya había dejado claro cuando defendió la lista de sus invitados tras recibir una carta firmada por 16 exmandatarios –entre ellos Felipe Calderón, Vicente Fox, Álvaro Uribe y José María Aznar–, en la cual le pedían retirar la invitación a Nicolás Maduro.



Muchos dirán: una cosa es el discurso y otra son las acciones. Sí, pero, en el caso colombiano, el discurso de Duque ha sido el fiel reflejo de sus acciones de gobierno. Algunos medios internacionales, como The Economist, han relacionado la baja popularidad de Iván Duque con su “poco sentido de la orientación” y el no habernos dicho a los colombianos, después de cuatro meses, hacia dónde quiere llevar el país. CNN en Español escribió que, en los últimos 20 años, Iván Duque ha sido el mandatario más impopular en sus primeros cien días de gobierno; esto lo atribuyen a su falta de norte y al no haber logrado “una ‘acción significativa’ que le dé un rumbo a su gobierno”. Su impopularidad solo se compara con la del expresidente Andrés Pastrana.



El que Uribe haya escogido como candidato presidencial del Centro Democrático a alguien sin experiencia es sin duda una de las razones de la impopularidad del presidente Duque, pero también demuestra que gobernar un país sin chivo expiatorio no es tarea fácil para el uribismo. Y es que este había estado, por muchos años, aferrado a las Farc, pero el proceso de paz ha cortado este cordón umbilical y le ha exigido reinventarse, lo cual, hasta ahora, no ha logrado.



Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador ya ha puesto al mundo a repetir su mensaje político, y si logra llevar a cabo su ‘Cuarta transformación’ en una de las mayores economías de América Latina, ¿qué más se inventará el uribismo para desprestigiar el progresismo?