Zapata 14, Cristiano 14

Cuando llegué a Colombia en el lejano noviembre de 1968, mi deporte favorito era el béisbol; participé, como reserva, en el campeonato italiano de 1959, y mi equipo, el BCN (Béisbol Club Napoli) ganó el primer puesto nacional.



Mi ciudad natal es sede de la Otán y allí viven cincuenta mil americanos que sirven en la base más importante del sur del mediterráneo. Nuestro equipo era invitado al campeonato interno del Comfairelm, y tuvimos la suerte de ser entrenados por los mejores peloteros de la Navy.



Mi vida en Cartagena se desarrolló, durante la película, de la mano de todos los extras populares que estaban orgullosos de haber ganado un mundial de béisbol, y seguían festejando veinte años después con una canción: “Para Caracas, para Caracas / se fueron los peloteros, / en ellos se destaca / la gloria y el orgullo / de ser cartageneros”.



Cuando me pasé a vivir a la capital, seguí practicando la pelota caliente con un equipo mixto de cachacos, ‘cartacachacos’, cartageneros, pero fue allí donde se dio el cambio de tercio debido a la lucha fratricida que en nuestro equipo dividía las huestes entre los rojos de Santa Fe y los azules de los señoritos Millonarios, y gracias a Gonzalo Meza, que me incluyó en el grupo creativo para reestructurar la imagen de Santa Fe. Con Daniel Samper, Yamid Amat, Julito Sánchez y otros.



Además, en 1986, de la mano de un enorme Diego Armando, los azules del Napoli ganaron campeonato, Copa Italia, por dos años consecutivos. Esa fue la gota que me hizo olvidar mi pasado de campeón, y comenzó mi vida de hincha, no ultra, hasta el colmo de conmoverme con el histórico 5 a 0, cuando veía jugar en mi Napoli a Zúñiga, a Zapata, cuando escucho a los antipáticos periodistas argentinos llamar ‘Patrón’ a nuestro Jorge Bermúdez, cuando me volví del Inter por Iván Ramiro Córdoba, o del Boca por Óscar Córdoba, ‘Chicho’ Serna y, finalmente, cuando cometí el pecado más grande de un hincha napolitano, que es ser hincha de la Juve, la Vecchia Signora, por Cuadrado, y cuando no volví a sintonizar el Real Madrid por el desenlace de James, y cuando comenzó a verse el desarrollo de los colombianos en el calcio. Y, finalmente, en el día más grande de la participación de los colombianos en el calcio italiano con los 4 tantos de Duván Zapata y los dos de Muriel. ¡¡Viva Colombia!!