Se dijo a los cuatro vientos que las treguas terminarían si el uribismo volviera al poder: que una vez más la paz negociada sería reemplazada por el negocio de la pacificación. Se advirtió que aquel que pudiera ser llamado ‘mamerto’, que por estos días significa cualquier cosa que le sirva a la violencia –“el que critique”, “el que proteste”, “el que hable de derechos humanos”, “el que crea en acuerdos de paz”, “el que use la palabra ‘conflicto’ ”–, sería apartado y acallado y perseguido por los defensores refractarios del nuevo gobierno. Se advirtió el regreso de los estigmatizadores, de los nacionalistas, de los fanáticos que han jurado librarnos del comunismo aunque no exista. Se predijo una venganza implacable que empezaría por la censura.

Se temió todo lo que se puede temer, en plena campaña presidencial, cuando se contempla la posibilidad de que llegue a gobernar una oposición que se ha portado como un despótico e innecesario gobierno en la sombra.



Se sospechó que, de regresar el establecimiento uribista a la Casa del pobre Nariño, en el mejor de los casos acabaríamos en manos de un puñado de funcionarios de media tabla que terminarían siendo inferiores a la tarea de garantizar la convivencia. Se imaginó un gobierno voraz sin vocación de Estado. Se sudó frío preventivamente cuando se pensó qué sería de nuestras relaciones internacionales –fortalecidas por los acuerdos de paz– en manos de los líderes del ‘no’. Se pidió a Dios que nuestra postración ejecutiva ante los Estados Unidos no se volviera sintonía con el proyecto de Trump: la política del desprecio de la política. Se temió que las trémulas relaciones con Venezuela amanecieran convertidas en pretexto para la guerra.

Se vaticinaron los ajustes de cuentas en los corrillos de los paranoicos perseguidos de siempre. Se esperó lo peor de lo peor. Y sí: se dio. FACEBOOK

TWITTER

Se supuso que, en el caso de que el presidente Duque no lograra contagiarles su tono conciliador a todos sus aliados, tendríamos que soportar la retórica del estado de sitio –el estado de excepción permanente– que en el nombre del pueblo colombiano legitimó tantos horrores.



Se vaticinaron los ajustes de cuentas en los corrillos de los paranoicos perseguidos de siempre. Se esperó lo peor de lo peor. Y sí: se dio.



Yo sinceramente creí que, obligado por los hechos al pragmatismo que algunos llaman “el centro”, el nuevo gobierno iba a entender más temprano que tarde que este no era el viejo país, alucinado y sitiado. Creo que va a entenderlo antes de que una presidencia llena de matices termine reducida a un reencauche de apellidos anacrónicos y de siglas obsoletas, a un catálogo de soluciones que tienden a volverse problemas, a una caricatura ominosa que ni siquiera dé risa: al jinete Duque sobre un brioso corcel negrísimo, en guardia e implacable, en ese artículo de Semana que se pregunta si las banderas de la seguridad serán las banderas que el Gobierno ha estado buscando por cielo, mar y tierra.



Por lo pronto, no pasa una semana sin que se injurie a algún crítico de los nuevos círculos del poder, sin que se agrave el clima en el que desde hace años han estado asesinando a los líderes sociales, sin que nos llegue clarito el mensaje de que para ciertos revanchistas la idea sigue siendo que este país sea de ellos. Y no pasa una semana sin que queden expuestas las contradicciones de un Gobierno que no ha alcanzado la verosimilitud: resulta chocante, por ejemplo, enterarse de que tanto el exsenador Bustamante como el exvicepresidente Garzón contactaron al Eln hace unos meses, pero al tiempo ver al “comisionado de Paz” dedicado, en memoria de los veintiún cadetes asesinados, a la labor de cerrarles las puertas con llave a los diálogos. Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para hacer realidad las paranoias. Es como si lo más seguro que tenemos fuera su mediocridad.



www.ricardosilvaromero.com