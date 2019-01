Mentirosos

Hubo una vez un dicho bíblico: “El que mucho habla mucho yerra”. Pero en estos días de política falaz que promueve el pensamiento de manada, en estos tiempos de la cultura de la lapidación que todo lo reduce a “ellos contra nosotros”, es un refrán con segunda parte: “¿Y qué?”. “Hablar mucho” es relativo si uno pretende enredar al país: el expresidente Uribe insiste en que el gobierno pasado presionó “a la autoridad americana” para extraditar a su exministro Arias a Colombia –que, aun cuando viva un viacrucis que cada vez le sirve menos a la sociedad, es un prófugo de la justicia–, pero omite que fueron dos embajadores del nuevo gobierno uribista, Morales y Ordóñez, quienes investigaron e inhabilitaron a su discípulo. “Errar mucho” es discutible cuando se trata de contagiar una falsedad.

Fue un error temerario –escoja usted su propio calificativo: ‘grave’, ‘rastrero’, ‘típico’– el que cometieron en fila india aquellas figuras del Centro Democrático que la semana pasada propagaron la “noticia falsa” evidente de que el expresidente Santos tenía una cuenta secreta de 395 millones de euros en el banco del Vaticano. El abogado Rafael Nieto, que no fue así siempre, exclamó: “¡Urge explicación de Santos!”. Y, cuando el hijo de Santos reaccionó a la mentira, Nieto no retrocedió, sino que exigió, vehemente, una respuesta “seria y completa”: “no las tonterías de sus niñitos”. Y, cuando el Vaticano confirmó que la tal cuenta era una invención de mala fe, Nieto redactó la rectificación más turbia –escoja usted su adjetivo: ‘cínica’, ‘deshonrosa’, ‘infame’– de la historia de las rectificaciones: “Santos no aclaró, pero las autoridades vaticanas sí”.



Sigue en pie el proverbio latino ‘divide y reinarás’, sí. ‘Estará contra mí quien no esté conmigo’ no ha dejado de ser el lema del fanatismo que de tanto en tanto reverdece. Y, en el terreno de la política mediocre, suelen valerse de los espejos retrovisores los gobiernos quebradizos que no ven una salida aparte de ir para atrás: ‘Santos’, ‘Maduro’, ‘Santos’, ‘Farc’, ‘Santos’. Pero no deja de sorprender ni de cansar, ni siquiera cuando se ha visto por segunda vez, en el documental de Netflix Get Me Roger Stone, cómo el debate democrático se ha ido reduciendo a la propaganda sucia y a la aniquilación y al circo, que tantos líderes nuestros se resignen a jugar el juego peligroso de la guerra en la que todo vale: “El odio motiva más que el amor”, dice el impune Stone, el susurrador de la ultraderecha gringa, en la película que digo.



Hubo un tiempo en el que los teóricos de la conspiración eran una rareza: unos paranoicos empalidecidos, de ojos desorbitados e injertos de pelo, a la espera de los extraterrestres o de los comunistas. En estos días de maniqueísmos y de posverdades, que tendremos que encarar a punta de hechos probados y a punta de buena fe, los unos se la pasan llenando a los otros de razones: un domingo el excomandante Márquez sale a decirles a sus víctimas y a sus enemigos que fue un error haber entregado las armas y un lunes la vicepresidenta Ramírez sale a decirles a sus críticos y a sus opositores que “esta Fiscalía es totalmente distinta a la del gobierno anterior”. Hoy todo loco tiene una plaza a su disposición: miles de likes contra todos los pronósticos. Y toda noticia falsa tiene un público –su público– que se la toma como un cadáver exquisito.



No hay que temerle a la tal polarización. Pero, desde las supuestas orillas en las que estamos encallados, sí hay que combatir la normalización de la calumnia, la legitimación de los fabricantes de noticias falsas, la justificación de la lapidación ajena: hay que tener en común la democracia, en fin, para que no nos sigan reuniendo las catástrofes.



