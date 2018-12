Esta es mi plegaria por nuestra libertad de expresión. Comienza con la pregunta “¿qué más quieren?” porque estos políticos negacionistas, reaccionarios e irresponsables, que son unos pocos intimidándonos a todos, pero no hemos sabido ni podido dejarlos atrás, han estado pretendiendo –desde las tres ramas del poder– que los electores paguen IVA por leer la verdad, que los estudiantes no marchen a cambio de la dignidad de todos, que los periodistas serios que tenemos no puedan señalar los abusos que se han estado cometiendo para borrar las huellas de los corruptos, que el Centro de Memoria Histórica no sea más una victoria de nuestra cordura, sino otro fortín de los cínicos, y que un documental sobre el milagroso acuerdo con las Farc, La negociación, termine en el cementerio de la censura.

Colombia ha vivido acostumbrada a lo impensable. Su mecanismo de defensa ha sido la memoria reprimida. Su estrategia para ser el país más feliz del mundo ha sido una clase de olvido que solo se da aquí: “Aquí no ha pasado nada: Colombia nomás”. Y en ese sentido, el de una nación que lo es porque su gente lee en diagonal las páginas del horror y es ciega a lo aberrante, no se ve grave que el expresidente Uribe –preocupado por la agonía de su imagen– tuitee contra Cine Colombia por exhibir un documental que según él lo pinta como un enemigo de la paz, y no se ve vergonzoso que Cine Colombia, que ya ha proyectado joyas contra la guerra como El silencio de los fusiles, Ciro y yo, La mujer de los siete nombres y El testigo sin que el uribismo acuse recibo, se estremezca y se acobarde y se resigne a estrenarlo.



A una empresa que se precia de “llevar la magia del cine a los lugares más recónditos del país” le quedaba mal negarlos.



El cine es una alegoría de la verdad: un presente que se enciende en semejante oscuridad. Y quien ve La negociación, el documental estupendo de Margarita Martínez, ve con sus propios ojos que los acuerdos con las Farc fueron un extraño paréntesis de voluntad política, una paz a pesar de nosotros mismos, un giro en U en la lógica de “aquí las oportunidades solo las da la violencia”, un pulso a muerte de seis años protagonizado por un par de grupos de negociadores que consiguieron hablar una misma lengua en La Habana. Quien asiste a La negociación ve y oye y revive lo que pasó tal como pasó: que, a pesar de esa oposición rastrera liderada por el expresidente Uribe, aquí por fin se pudo reconocer que todo –incluso la guerra– es cuestión de costumbre y no estamos condenados a nada.



Sí fue una proeza, sí fue una redención, sí fue una reivindicación de Colombia aquella paz: la negociación lo prueba sin revanchismos ni desprecios.



Esta es mi plegaria para que la libertad de expresión sea el asunto de fondo: para que La negociación sea criticada después de verla, para que el presidente del Senado respete el derecho de la oposición a cerrar los debates que ella convoca, para que la solidaridad le gane al matoneo el duelo permanente en las redes sociales, para que las alocuciones presidenciales no interrumpan nunca más los debates en el Congreso, para que no sea lo normal que el fiscal acose e intimide a periodistas fundamentales como Cecilia Orozco o María Jimena Duzán, para que defendamos, como defendemos lo nuestro, el periodismo digno que ha estado salvándonos por poco de tantos reprimidores de la memoria: para que dejemos atrás, de izquierda a derecha, la maña de lapidar a “los medios” en abstracto como si fuera inevitable que pagaran justos por pecadores.



Quizás no sea necesaria esta plegaria, pues una vez más estos nostálgicos de la censura están olvidando que la historia oficial ya no es posible, pero yo cumplo con elevarla por si acaso.



