Dice Mafalda a sus papás, en una playa repleta de gente feliz, esta máxima triste que siempre viene al caso: “Es curioso, cuando uno ve a la gente de vacaciones parece que nadie tuviera la culpa de nada”. Suele venírseme a la cabeza pues aquí en Colombia –mejor: en la sociedad colombiana, como en tantos otros experimentos humanos– no nos gusta asumir la responsabilidad, sino echarnos la culpa. Y es la cita perfecta, hoy, ante la noticia de que en vísperas de Navidad cerca de cincuenta congresistas de la derecha pidieron al presidente Duque que les permitiera a los colombianos el porte de armas para legítima defensa. Dice la carta que la idea es que “no solo cuenten con mayores garantías legales para defenderse del crimen y la agresión, sino con herramientas de protección”, Dios santo.

Y es seguro que ahora mismo están en una playa o un jardín, tumbados bocarriba como solo los vivos pueden hacerlo, mientras se maravillan ante su cielo despejado y sin ojos.



Resulta escalofriante porque el senador Antanas Mockus, que se ha pasado estos últimos años demostrándonos que el mantra “la vida es sagrada” aún no es un hecho en la mente colombiana, acababa de lanzar una plegaria por lo opuesto: “Todos los ciudadanos debemos aprender a cuidar la vida de otros ciudadanos –escribió el viernes 21 de diciembre en Twitter–. Le pido al presidente Duque que prorrogue el decreto que prohíbe el porte de armas”. Resulta tan alarmante como perturbador porque es como si a estos cincuenta representantes a la Cámara, hijos del Centro Democrático y del Partido Conservador, no les hubieran llegado los rumores de la historia: ni las tragedias de este país que sigue hablando la lengua de la violencia, ni los salvoconductos que se nos han vuelto licencias para matar ni las 8’376.463 víctimas del conflicto armado.



En todas las sociedades se habla y se vuelve a hablar de controlar el porte de armas. En los Estados Unidos de Trump, en donde solo en 2018 han sucedido 315 tiroteos masivos, suele reclamarse “gun control” cada vez que las balaceras terminan en masacres, como elevando una oración que ningún Dios va a escuchar: “El miedo no tiene un lugar en las escuelas”, “No seremos los próximos”, “Más niños, menos revólveres”, podía leerse en los carteles de la urgente ‘Marcha por nuestras vidas’ del sábado 24 de marzo de este año. Pero en este país al revés, en el que el día más violento del año es el Día de la Madre, en el que una pistola vale más en la calle si ha servido para asesinar a más personas, en el que Mapiripán sigue sonando a horror, permitir el porte de armas suena tan cínico como permitir la pena de muerte.



Dice Mafalda a su mamá en otra viñeta, refiriéndose, también, a la proscripción de las armas, que “sería lindo levantarse un día y encontrarse con que por fin la vida de uno depende de uno”. Desde que era un niño obsesionado con el cine de vaqueros he oído, aquí en mi casa, que el grado de civilización de una sociedad es inversamente proporcional al número de armas que van de mano en mano, que el propósito de cualquier pueblo en la Tierra debe ser que solo sus agentes de la ley vayan armados. El discurso de las armas como los dientes de la libertad siempre me ha sonado fuera de contexto. Creo que hay que fundirlas y hay que volverlas el piso. Pero sobre todo me exaspera, porque a la mano están las pruebas de su fracaso, esta parte de nuestra clase política que expide salvoconductos para que la gente encare la violencia con violencia.



Yo no sé en cuál Colombia es en la que estos caraduras han estado lavándose las manos y echándose las culpas. Es como si no estuvieran asumiendo ni viendo el mismo país que asumimos y vemos... Es eso, sí. Y siempre lo ha sido.



www.ricardosilvaromero.com