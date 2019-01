Peñalosa ordenó torpe alcaldada

Atérrense: un ordinario esperpento urbanístico montó Enrique Peñalosa en el parque Japón, barrio La Cabrera, carrera 11 con 87. Allí siguen derribando hermosos y saludables árboles para construir una ordinaria cancha futbolera que nadie pidió, y arrasará con el parque. Al construirla llegarán, como en El Campín, docenas de sancocherías y tenderetes de cerveza, fritanga y chicha. Y colgarán este aviso: ‘Por ahora no hay baños, orinen en el parque o pídanles a los vecinos Jaime Pinzón, Gabriel Echavarría, Andrés Pastrana, Guillermo Santos, Lety Ortega y Vicente Casas que les presten el baño’.

Soy futbolero total, pero rechazo que derrochen impuestos en obras a las que el vecindario se opone por absurdas. Es una alcaldada penosa, torpe y arbitraria de Enrique Peñalosa.



Ayer, la Policía, con buenos modales pero enérgica, llevó al CAI a varias señoras que rechazaban el atropello. Enrique Peñalosa: es derrochón gastarse 787 millones en una cancha futbolera en La Cabrera y no hacerla en el barrio Los Laches, donde los jóvenes la suplican hace 37 años. Punto.



Menú del día: juicio a los indecentes políticos que se vendieron a los pillos de Odebrecht. Dos: el exguerrillero Santrich pelea su curul parlamentaria y ataca su extradición a los Estados Unidos. Tres: compre los 17 libros, 45 cuadernos y los 7 diccionarios inútiles que los rectores de colegio hoy exigen. Estén tranquilos, centenares de toneladas con útiles, toallas, libros y textos serán guardados con especial delicadeza por los rectores. Punto.



Y no se ganó Colombia el Óscar peliculero. Otro sueño vuelto trizas. Y desde Cuba, los superjefes del Eln piden al Gobierno dialogar tras el absurdo asesinato de 20 cadetes en la Escuela de Policía. Los mataron desarmados e indefensos cuando se alistaban para sus clases de historia, geografía, cálculo y matemáticas. Esa mortal estupidez hizo trizas la raquítica paz que teníamos. Punto.



La palabreja ‘protocolos’, para no extraditar de Cuba a los duros del Eln, me trajo lío matrimonial. Lulita Arango me plantó: “Para los puentes ociosos de este año, decidí tres protocolos: ¿quién prepara el desayuno, quién tiende la cama y quién lava los platos?”. Hicimos un sorteo y perdí. Este año seré un marido explotado. Por esos odiosos protocolos me tocarán los oficios caseros. Punto. Y los vecinos del parque Japón ruegan a Enrique Peñalosa que reverse su proyecto futbolero, por inútil y derrochón. Ojalá escuchara.