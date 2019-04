Los magistrados en la peluquería

Amarga la tragedia del invierno con derrumbes que sepultan gente pobre. En el Cauca hubo 21 muertos, y tras ese dolor hay un corrupto contratista que no cumplió. Un exótico país tenemos: mañana hay paro nacional, y Bogotá, Cali y Medellín tendrán trancones. Nada ‘exquisitos’ son esos trancones, azotan al peatón. Palabras de un burlón: “País cómico, hay mingas larguísimas, larguísimos bloqueos, muchos paros y paro nacional para descansar de la Semana Santa”. Punto.

Alan García y los magistrados del Perú fueron tema en la peluquería. Para la española Maricarmen, el suicidio de Alan García fue una autocrítica por hacerse el ciego cuando sus íntimos dormían con Odebrecht. Alan García rechazó la captura de los honorables y humanos, de pronto vengativos, magistrados peruanos, país en donde no ha existido el ‘cartel de la toga’.



Los magistrados peruanos fueron tesos. Está probado que asesores cercanos de Alan García mordieron millonadas de Odebrecht. Pilas: o abaratan las campañas electorales o las elecciones serán la gran feria del billete, tendremos una democracia de cartulina o de pizzería. Punto.



Fue elogiada ayer en la peluquería señorera Amparo Grisales porque en Caracol Radio, ella contó en 99 minutos la música que la ha marcado y erizado, hecho llorar y divertido en el amor, la rumba y la vida. Y la vida de Amparo Grisales es para una película. Su leyenda, exitosa y triunfal, la tejió con arte, talento, disciplina, deporte, yoga y un fogoso seductor. Punto.



Mañana jueves, paro nacional. Mi amiga Eva Rey, vanidosa telediva, dice: “Vamos, guapos, debéis aplazar ese paro para octubre”. Y acertarían porque mañana pueden fallar las “masas populares combativas”. Hay invierno, y las masas no se mojan. Paraguas obligado y gabardina.



Y de final opino que es penoso el silencio de los ambientalistas, verdes y ecologistas ante los bombazos al tubo petrolero por el Eln, ese alquitrán negro en los ríos los seduce así destruya acueductos. Punto.



Urgente, el Gobierno debe atajar viajes inútiles a París y Nueva York en primavera. Alcaldes y gobernadores planean su ‘último paseo’. Punto. Los autos blindados para los personajes vip aumentan en cantidad, y ese gasto no lo aguanta ni el rico imperialismo yanqui. ¡País pobre que aparenta ser rico y produce risas!