Estamos en Navidad, y todo baratísimo

Anuncian los grandes supermercados que de Bilbao, Barcelona, Albacete y Madrid les llegaron jamones, quesos, turrones, berenjenas y montones de cosas ricas. En tono burlón, Maricarmen me dijo: “¡Joder! Todo está regalado, baratísimo”. Ella, en la peluquería, nos lanzó un duro vainazo: “Sois ingobernables y masoquistas los colombianos; ven que se roban la salud y callan, pero millones gozan el garrote crítico y las malas energías al nuevo gobierno”. ¿Es cierto o exagera Maricarmen? Opinen, es gratis.

Negro aguinaldo decembrino le montó la Dian de España a Shakira, al clavarle siete querellas judiciales. Le cobran, bajo amenazas de cárcel, cincuenta y dos mil millones de pesos colombianos. Ella, furiosa, declaró no deberles un solo euro y que se siente atropellada por funcionarios voraces. Yo le creo a Shakira, quien, generosa y modelo ejemplar de colombiana, le regaló a Barranquilla un colegio de tres millones de dólares. Punto.



Un diciembre calientísimo tuvo el presidente Belisario Betancur cuando ordenó quitarle el Banco de Colombia al grupo financiero de Jaime Michelsen porque actuaban dolosamente, invirtiendo lo de ahorradores en comprar empresas paisas. Tomarse ese poderoso grupo financiero exigía coraje, y Belisario Betancur lo tuvo. Punto.



Caer preso en Navidades es amargo. Mucho señorón notable en Barranquilla, Montería y Sincelejo entró este diciembre a la cárcel por saquear o ‘rebuscarse dolosamente’ el dinero público. Entró a prisión el padre del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons por haber puesto a su nombre unas haciendas que compraron con platas de los pagaimpuestos. Un papá poco recto que se prestó para esconder dinero robado en el infame ‘cartel de la salud’. Punto.



Hoy, 19 de diciembre, hay fiestón navideño en centenas de oficinas públicas. Se les recuerda: no beber licor, no pegarle al gerente, no insultar a la jefa de personal ni lanzarse encima de Dorita Fúquene, la bonita joven que maneja el conmutador. Esas parrandas en oficinas públicas cuestan mucha plata y sirven a veces de ring para peleas entre gentes que trabajan juntas. Punto. Inaplazable: Iván Duque y su gabinete deben dedicarse quince días seguidos al escritorio para darse cuenta del gobierno, obras, finanzas y paraísos y problemas que ya deben enfrentar. Y que empiecen a gobernar, los veo lentos, lentísimos. Aleluya: que no les roben la cartera en Navidad es mi deseo para ustedes, y colorín colorado...