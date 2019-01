Es bueno que terminen el ocio

Ya llevan 15 días de ocio, es tiempo de que regresen al trabajo, a torear las deudas que tienen con la Dian. Estamos en el 2019, y los amigos de la pólvora dejaron las calles repletas de mugre; les ayudaron los borrachitos que aún repiten: ‘Oiga, vea... usted se merece un feliz año, y yo también’. Ayer, unos bogotanos de paseo aquí, en un hotel del Catatumbo discutían: ¿Es cierto que se roban los pillos contratistas $ 30 billones al año? Sí, y nada pasa, el billete lo evaporan.

2 de enero de 2019, y centenas de niños, exvirreinas y gorditos sesentones se asolean en las playas, lagos y piscinas gritando feliz año. Lo gritan, así el próximo lunes les cobren el IVA, servicios públicos, celulares, TV cable y matrículas de colegio y universidad, que están baratísimas... en Nueva Zelanda, pero no en Colombia.



Que digan feliz año los que van a Cartagena al Hay Festival, un fiestón con charlas, debates, egos subidos, pasarelas de famosos y danzón, más ocho históricas películas de Luchino Visconti, Bertolucci, Francesco Rosi y Rossellini. Feliz año tendremos los futboleros, veremos en la Champions a la Juve del astro Ronaldo contra el Paris Saint-Germain del bailarín y teatral Neymar. Regio el menú.



Y este 2019 eligen alcalde en Bogotá, y pinta ganadora Claudia López porque tiene votos, concejales, ‘mermelada’, jefes de barrio y muchos afectos en el periodismo que la tratan con suave terciopelo. Soy pésimo futurista, pero la veo ganadora mientras no saquen un teso man seductor con votos que la enfrente. Punto.



Digan feliz año y recen por ‘Kid’ Maduro, al que persiguen el teso presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que subió ayer al trono, y el búfalo rubio Donald Trump desde Washington o desde Mar-a-Lago, su refugio campestre. Oye, ‘Kid’ Maduro, alista tus maletas.



Aseguró hace 30 meses don Juan ‘Nobel’ Santos Calderón que los acuerdos que él firmó con la guerrilla de las Farc tendrían larga vida. Muchos no le creímos ese optimismo, pero hoy, la paz línea Farc camina sin grandes tropezones. Y los que aseguraban que el uribismo en el poder haría trizas esos acuerdos... se pifiaron, solo han buscado corregirlos porque hay pasajes de la justicia, sexo y secuestro tan confusos como un crucigrama en japonés. Punto. Y ustedes, ojalá tengan un 2019 alegrón, sin líos judiciales ni divorcios.



PONCHO RENTERÍA