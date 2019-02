De trinos, chaquetas y caras empanadas

Millones de colombianos quisieran tener fija una empanada al día. Hay millones de guapas secretarias que por dieta y economía almuerzan felices una empanada donde la vecina, Doña Rita. Volver esa compra multa millonaria es cómico. Y no culpen al policía, culpen a los burócratas y jurídicos que aprobaron ese código policial para suizos, cuando estamos en el tercer mundo. Ilusos y chambones. Punto.

La primera dama, María Juliana Ruiz, que es de bajísimo perfil, logró, gracias a su lanzada chaqueta color azul bebé, que el país supiera que ella es una brillante abogada, con tres idiomas y con experiencia laboral en París, Nueva York y Washington. Enhorabuena. Bien decía Gloria Valencia de Castaño: “Mijita, a la hora de irse para una fiesta muy pinchada, busque la opinión de la mamá; esa opinión es la mejor”. Aleluya, Christian Dior, Angel Yáñez, Hernán Zajar, Yves Saint Laurent, Amelia Toro, Silvia Tcherassi tienen alumnos aquí. En moda somos casi como Milán, Barcelona y París. Wow!



La chaqueta azulada opacó los pánicos por la ‘emergencia ambiental’ que nos está envenenando. Suplican miles de señoras que trabajan y viven a dos kilómetros del TransMilenio que suspendan el pico y placa 24 horas. Grito señorero en las peluquerías: “saquen las chimeneas ambulantes, que sí envenenan”. Y tocará cerrar la 7.ª y la Caracas, no por capricho de Peñalosa sino porque la ciudad colapsó. No hay espacio.



Lean el menú: ¿Lucho Garzón, alcalde para limpiar el aire? ¿O será la alcaldesa mujer Andrea Nieto ganándole a Claudia Lopez? ¿O sería Navarro Wolf, que es ingeniero ambiental? ¿O Miguel Uribe Turbay, aplicadísimo? O Samuel Hoyos, que, según el filósofo Pedro González, Don Jediondo, es joven, aplicado, buen marido, buen católico, buen sociólogo, buen vecino y millonario en buenas intenciones. Punto.



Y más de la moda. No soporto que las mujeres se crean bien vestidas usando esos feos bluyines rotos, raídos, raspados y con huecos en los muslos y rodillas. Se me hace de humor negro que mujeres del estrato 9, full billete, se vistan imitando a las olvidadas del capitalismo. Me molesta ver mujeres de 50 y pico de años con rotos en los muslos, como las de 20, que por jóvenes se les perdona ese adefesio. Punto.



Una chaqueta y una empanada se robaron la atención de prensa, radio, televisión, peluquerías, costureros y trinos. Eso demuestra que aquí, a pesar de todo, queda una nota risueña. Buenas, buenas.