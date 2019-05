¿Cómo se les volaron?

La mataron, y era bellísima Myriam Guerrero de Mantilla. La mataron a tiros en Bogotá, calle 87 con carrera 16, barrio Antiguo Country. Contando por entregas ese crimen, se agotaba EL TIEMPO. Titular: ‘El asesinato del 301’. Sucedió hace unos 55 años, asombró a Colombia. Lo narró el gran cronista judicial Ismael Enrique Arenas. ¿Quién mandó matar a Miryam Guerrero de Mantilla? Aún no lo sabemos.

Otro misterio. ¿Dónde está el exjefe guerrillero el ‘Paisa’? Dorian, el peluquero, dijo: “Se fugó en un pájaro línea el mago Harry Potter”. Guardianes-espías se ganarán el premio Nobel en ineptitud. Otro misterio. ¿Cómo dejaron volar a los superjefes de Odebrecht en Colombia? Los cuidadores escuchaban vallenatos. ¿A dónde fueron los 13,5 millones de dólares de las FF. AA. y nuestros, que dizque se tumbó el jailoso banquero bogotano Roberto Soto Prieto? ¿Y el cruel asesinato del universitario Luis Andrés Colmenares? Abrazo a la familia Colmenares. Punto.



Se acabó la Feria del Libro. Exitosa y de multitudes. Novedoso y aplaudido el concierto de guitarra y rock que regaló a la audiencia el lúcido escritor Juan Esteban Constaín Croce, el brillante conferencista, el roquero vital, el grato burlón, el experto en Napoleón, Lampedusa, Álvaro Gómez Hurtado, en la preguerra del 14, en el modernismo, en fútbol europeo, en el Barcelona-Messi, en Italia, en novelistas alemanes. Punto.



¿Prestó un libro y no se lo devolvieron? Ese odioso olvido sucede y ha roto amistades. Pido mi libro Sexo-gastronomía, de Isabel Allende; el de Boris Izaguirre y el de Umbral y el de Vilallonga y el García Márquez habla de García Márquez, de Poncho Rentería y la revista Alternativa. Salió tan bueno ese larguísimo ensayo mío que me entrevistó en Alternativa el antipatiquísimo y demoledor Antonio Caballero; estuve tan brillante que, creo, me pidió el autógrafo. Chau, modestias, ese libro-ensayo edición fue antes del Gabo Nobel.



Obvio, no pagué regalías capitalistas. Doña Carmen Balcells gritó cobrando su billetón y el director de Alternativa, Enrique Santos Calderón, respondió tajante: “Yo lo aprobé, es buenísimo y la revista vivirá meses más”. Eso me dio un pantallazo descomunal cuando era anónimo, casi socialista, cortico de billete, sin Lulita Arango y feo. Punto.



Aleluya: el presidente Duque en EE. UU., en Silicon Valley. Busca inversores y tecnología. ¿Qué hace Duque en California? Gran sorpresa, mañana. Buenas-buenas.