Los extorsionistas

Ya lo decía Abraham Lincoln: “Puedes engañar a toda la gente en algún momento, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo”. Si el Congreso está extorsionando al Gobierno, un grupo de personas acabará por darse cuenta de ello.



Eso es lo que está pasando con la discusión de la ley de financiamiento: que a Duque lo están chantajeando unos congresistas todo el tiempo. Y que la gente se está empezando a dar cuenta de eso.

Y la razón, obviamente, es porque necesitan más dinero. Primero, porque están recibiendo menos ‘mermelada’ que en el anterior gobierno. Segundo, porque necesitan tanquear sus maquinarias de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores del año venidero. Y tercero, porque fueron elegidos en el Congreso para representar los grandes intereses económicos, y no los del pueblo.



En otras palabras, necesitan más dinero para comprar las elecciones del 2019. Y por esto están montando una sofisticada red de extorsión, a través de la reforma tributaria o ley de financiamiento.



Empecemos con un ejemplo concreto: los cambios en los impuestos a las gaseosas y cervezas. Dos sectores ricos y poderosos hasta los tuétanos que históricamente han sacado la chequera para engrasar el Congreso cuando se sienten presionados o amenazados con mayores impuestos.



Como sucede en estos momentos. Hoy los amenazan con obligarlos a pagar el IVA de cabo a rabo. Que no sea solamente al comienzo de la cadena de valor, sino que llegue hasta el último eslabón. Esto no sucederá ni aunque los parta un rayo, pero será suficiente para extorsionarlos.



Lo mismo sucede con otros dos impuestos que vienen apareciendo en las discusiones en el Congreso sobre la ley de financiamiento: la sobretasa al sector financiero y a las remesas del sector minero-energético.



Dos propuestas que salieron del Congreso sin ninguna fundamentación técnica ni ningún estudio serio, pero que tienen como fin extorsionar a dos sectores con poderosas y abultadas chequeras. Ambos con una larga tradición en ese tipo de transacciones y eventos debajo de cuerda.



La extorsión empieza por el propio Centro Democrático. El partido de gobierno cuyas listas abiertas tienen a sus caciques sufriendo por las maquinarias hambrientas. Que hayan tumbado el IVA a la canasta familiar —la columna vertebral de la reforma tributaria— solo significa una cosa y nada más: que necesitan puestos y presupuesto para saciar sus clientelas famélicas.



“Hay que enderezar a Duque o nos va a ir muy mal”, dijo Uribe sin asomo de pena. ¿A qué se referirá el senador? ¿A que necesita recuperar los ministerios de siempre, los de Minas, Agricultura, Salud y Transporte? ¿O a que necesita alimentar a los contratistas que lo han apoyado siempre electoralmente? ¿Será que Duque tiene que enderezar? ¿O será que es Uribe quien debe rectificar su forma de operar?



Porque si Uribe quería un presidente joven, sin pasado, sin experiencia, sin clientelismo, sin músculo político y sin la ‘mermelada’ de Santos, entonces no entiende uno cómo lo deja solo con la ley de financiamiento. El proyecto más importante para todo su gobierno. Porque sin ingresos, no hay gastos. Y sin gastos, no puede haber cambio.



Y mientras el Centro Democrático y el resto de congresistas extorsionan al Gobierno, a los asalariados nos van a poner a pagar los platos rotos de este cuento. ¡Nos van a atornillar con una sobretasa en renta, disfrazada de IVA presuntivo! Ahora seremos casi 3 millones de pendejos los que cargaremos con el desfinanciamiento del Gobierno.



Por lo menos el IVA a la canasta básica lo pagaba todo el mundo: pobres y ricos, jóvenes y viejos, evasores y no evasores. Esto de la sobretasa en renta apunta a los mismos de siempre: a los asalariados que ya pagamos un montón de impuestos.



PAOLA OCHOA

En twitter: @PaolaOchoaAmaya