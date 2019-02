Colombia, inspiración para el mundo

* Columna escrita por Eamon Gilmore, Enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Colombia; Dag Nagoda, enviado especial de Noruega para el Proceso de Paz en Colombia; y Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Colombia.

Colombia está ante una oportunidad única de revertir los efectos de más de 50 años de conflicto armado y de mostrar al mundo que, a pesar de tantos desafíos, es posible alcanzar la paz. En el marco de las visitas oficiales al país de los enviados especiales para el Proceso de Paz en Colombia de la Unión Europea y de Noruega, reafirmamos el apoyo irrestricto de la comunidad internacional a la implementación del Acuerdo Final de Paz.



El presidente Iván Duque y su gobierno han expresado la voluntad de continuar con la implementación del acuerdo y apoyar a quienes se han comprometido con la reincorporación.



El plan Paz con Legalidad se propone lograr un proceso articulado de estabilización de las zonas más afectadas por el conflicto a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales son una ruta esperanzadora para territorios que aguardan con expectativa el desarrollo económico y social. Por esto, consideramos que la expansión y consolidación de la presencia integral del Estado es vital para dar garantías a las regiones afectadas por la violencia.



Vemos relevante que en este plan se prioriza una marcación presupuestal para el proceso de implementación y confiamos en que el Plan Nacional de Desarrollo, en trámite en el Congreso, incluya integralmente las actividades propias de la implementación del Acuerdo y asigne las adecuadas partidas presupuestales.



En las visitas realizadas a los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR), hemos constatado los avances en la ejecución de proyectos productivos que brindan oportunidades a la población reincorporada y a las comunidades.



También observamos la importancia de la responsabilidad compartida entre excombatientes, el Gobierno, autoridades departamentales y locales, la sociedad civil y el sector privado para asegurar que estos proyectos tengan sostenibilidad, acceso a tierra y a mercados, y que apoyen el empoderamiento de las mujeres. Confiamos en que se tomen las decisiones oportunas sobre el futuro de los ETCR para brindar mayor certeza y confianza a los exintegrantes de las Farc-EP.



La comunidad internacional ha rodeado desde sus inicios el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dependen del estricto respeto a su independencia y autonomía, tal como lo ha expresado unánimemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Confiamos en la pronta conclusión de los trámites necesarios para la puesta en vigencia de la ley estatutaria de la JEP. También reconocemos la importante labor que está realizando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en promover la reconciliación en el país.



Nos sumamos a la firme y unánime condena a la violencia contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, saludamos la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías como un importante paso para avanzar en la concreción de medidas adicionales urgentes de prevención y protección.



Nos preocupan también los asesinatos de excombatientes de las Farc-EP y subrayamos la importancia de fortalecer medidas para garantizar su protección, especialmente ante el próximo escenario electoral.



Finalmente, felicitamos a la sociedad colombiana por su compromiso con la construcción de la paz, los alentamos a no desfallecer frente a los retos y les reiteramos el total apoyo de la comunidad internacional.



Confiamos en que Colombia, hoy una fuente de inspiración para el mundo por su Acuerdo de Paz, se constituya también en un ejemplo tangible de tránsito exitoso del conflicto a la paz.



