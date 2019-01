Hacemos parques para todos

Bogotá está viviendo una revolución en parques, canchas y escenarios deportivos, y de esta gran transformación son testigos los miles de ciudadanos que están volviendo a los parques. La más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos indica que se incrementó en 10 puntos porcentuales el número de personas que ahora prefieren ir al parque respecto al año anterior, y eso es un gran logro para Bogotá.



La felicidad está en la igualdad, y esta igualdad se genera cuando todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en su espacio público. Y es precisamente en los parques donde todos pueden estar, sin importar qué cargo tienen, cuánto ganan o en cuál estrato viven. Los parques son para todos los bogotanos.



El éxito de un parque no se mide por su belleza, el verdadero éxito está en cuánta gente lo usa. Por eso hemos construido y arreglado más de 800 en toda la ciudad y estamos interviniendo algunos que se han convertido en lugares de tránsito sin ningún tipo de vida, como ocurre con el parque Japón.

El nuevo parque Japón tendrá una colorida y moderna zona de juegos infantiles, que no tiene nada que envidiarles a los juegos de ciudades como Nueva York, Madrid o Barcelona

A este parque queremos darle una nueva cara, como lo hemos hecho en diferentes localidades de Bogotá, incluyendo la de Chapinero, en la que renovamos El Nogal y El Virrey, que ahora son lugares que se llenan de niños, donde desde temprano los ciudadanos disfrutan de los gimnasios, donde los amigos se reúnen a jugar, donde los bogotanos son más felices. Ese es nuestro propósito.



Actualmente, el parque Japón permanece la mayoría del tiempo solo, meses de grabaciones que hicimos lo confirman. No tiene rampas para personas con discapacidad, y su mobiliario está deteriorado. Tenemos que renovarlo.



El nuevo parque Japón tendrá una colorida y moderna zona de juegos infantiles, que no tiene nada que envidiarles a los juegos de ciudades como Nueva York, Madrid o Barcelona; gimnasios para que los adultos mayores también encuentren en ellos un espacio para mejorar su calidad de vida. Los habitantes del sector podrán pasar las tardes jugando en las mesas de ajedrez que instalaremos. También contará con modernas bancas y nueva iluminación. Además, tendrá una pequeña cancha de fútbol 5, que, como las cien que hemos hecho en Bogotá, no es exclusiva para fútbol. La pueden usar para prácticas como yoga, rugby, para hacer jornadas de aeróbicos. Hoy, la cancha más cercana de la zona queda a tres kilómetros.



El área del parque será ampliada en un 12 por ciento para construir más senderos peatonales. Será, sin duda, un lugar incluyente, un sitio de encuentro de la comunidad. ¡Un lugar para todos!



Todo esto lo saben los vecinos que asistieron a las 10 socializaciones que hicimos con la comunidad en diferentes oportunidades.



Como funcionarios públicos, es nuestra obligación hacer obras para todos los ciudadanos, en todas las localidades. La mejor muestra de que estamos cumpliendo son los nuevos parques que ya disfrutan los ciudadanos, como El Taller en Ciudad Bolívar, Fontanar del Río en Suba, Zona Franca en Fontibón, La Victoria en San Cristóbal, Palermo Sur en Rafael Uribe Uribe, entre muchos otros. La construcción y la recuperación de estos espacios generan inclusión e igualdad, uno de los objetivos fundamentales de la alcaldía de Enrique Peñalosa.



Denles la oportunidad a sus hijos, a sus nietos, a sus familias de tener, a pocos metros, un parque que transformará sus vidas. Un lugar donde el único ruido que se escuchará serán las risas de los niños que escalen en los módulos de arañas que instalaremos, donde veremos a los adultos mayores disfrutando de jornadas de yoga al aire libre, donde las familias tendrán un espacio maravilloso para reunirse, donde los jóvenes encuentren en la recreación y el deporte un estilo de vida que los acompañará siempre.



Este es el verdadero sentido de la igualdad, el derecho y el respeto en la construcción de una mejor ciudad.



* Director del IDRD