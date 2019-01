Verdades y mentiras

El atentado contra los jóvenes estudiantes de la Escuela General Santander fue un acto abominable e injustificable. Decido escribir esta columna hastiado de la cantidad de mensajes absurdos en las redes que tratan de convencer de que al manifestarnos contra ese hecho, estábamos en realidad apoyando otras causas oscuras y pecaminosas.

Lo que realmente debería mirarse es lo que hay detrás de esa forma de retorcerles el cuello a las evidencias para demostrar que tenemos la razón, que somos muy avispados y entendemos lo que otros, pobres incautos, no comprenden.



Es lo que los psicólogos llaman racionalización; un mecanismo inconsciente con el que la persona justifica acciones o emociones, que sin esa justificación, aparentemente racional, le causarían vergüenza o sentimientos de culpa. La forma más cómoda para racionalizar es usar pequeñas verdades para concluir a partir de ellas grandes mentiras. Con frecuencia, las racionalizaciones terminan haciendo que la persona adhiera a teorías conspiratorias insensatas.



Por ejemplo, gente que uno consideraría seria insinuó (algunos lo dijeron abiertamente) que el atentado fue preparado por el Fiscal General para distraer a la opinión pública de sus problemas y generar simpatías con una acción rápida. En verdad, el Fiscal tiene problemas; es cierto también que la Fiscalía actuó en forma rápida, pero ¿cómo se deduce de eso que él planeó el atentado terrorista? Después, con el reconocimiento del Eln sobre la autoría de los hechos, hubo una nueva cadena de racionalizaciones para justificar las anteriores, que se habían demostrado falsas.



Otros se opusieron a la marcha porque no condenaba los asesinatos de los líderes sociales. Es verdad que sufrimos una verdadera catástrofe nacional con asesinatos de líderes, es verdad que la marcha era por los cadetes muertos y no por los líderes, pero ¿de dónde la idea de que la protesta por un mal es ilegítima si no se protesta simultáneamente por los otros males? Además, no fue cierto.



Muchos grupos hicieron explícitos su llamado por la paz y su protesta por todos los asesinatos. Pudimos ver en una misma fila a Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Antonio Navarro, Jorge Robledo, Claudia López, Ángela Robledo y otros llevando un cartel que decía que la vida es sagrada. No se referían a la acepción religiosa de la palabra, afirmaban que la vida es merecedora de un respeto tal que la hace venerable.



Algunos mandaron mensajes en las redes anunciando que no marchaban con el uribismo. Nuevamente, pequeñas verdades. Cierto que fue el Presidente quien convocó y que muchos uribistas participaron, pero para definir la marcha como uribista había que hacerse el ciego con el hecho de que toda la población estaba sinceramente conmovida, y que la mayoría participó para manifestar su rechazo a un acto cruel y su solidaridad con los policías, y no como adhesión a un partido. Debo decir que el lema de no marchar con otro partido me parece inaceptable. Quienes dicen eso plantean su rechazo a caminar al lado de alguien que piensa diferente. Racionalizan, se disculpan a sí mismos, se sienten más nobles, suponiendo que todos los uribistas son unos monstruos amorales. Hubo algunos hechos de intolerancia en la marcha, pero se necesita una dosis enorme de autoengaño para no reconocer que el espíritu dominante fue el de solidaridad y no el de confrontación.



Todavía se reciben tuits que ratifican el “fracaso de la marcha uribista”. Quienes los escriben no ven las fotos, los videos ni los reportajes porque son presentados por una “prensa vendida”. En cambio, ratifican su opinión citándose mutuamente. Les dan crédito a fuentes que no presenciaron los hechos, pero que refuerzan su racionalización y les dan tranquilidad.



@mwassermannl