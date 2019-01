Polarizar o no polarizar, esa es la cuestión

Ante algunas propuestas tímidas en redes y columnas que piden disminuir la polarización, brotó un movimiento furioso que solicita polarizar todo lo posible y un poco más. Ese movimiento declaró triunfante la tendencia #YoPolarizo, sobre la contraria, que recibió palos de la izquierda y la derecha.

El primer problema en esta discusión es uno de definiciones. Los polarizadores salieron con declaraciones como “si pensar es polarizar, #YoPolarizo”; “si criticar es polarizar, #YoPolarizo” y parecidas. Se empezó, pues, la pelea con la falacia que consiste en poner en boca del contrario algo que no dijo, para luego refutarlo.



El término ‘polarización’ tiene varias acepciones, pero parece obvio que la que se aplica en este contexto es la referida a cierta disposición psicológica de las personas que discuten. Es el fenómeno por el cual la opinión de una persona se va haciendo más extrema, en la medida en que sus oponentes sustentan puntos de vista contrarios. Esto se ve reforzado por el sesgo de confirmación, que es la tendencia a interpretar selectivamente las evidencias, de manera que fortalezcan las creencias propias.



Hay muchos experimentos en la literatura que demuestran este hecho. Uno clásico fue publicado por investigadores de la Universidad de Stanford hace ya algunos años. A dos grupos de estudiantes con opiniones contrarias sobre la pena de muerte se les pidió que leyeran dos estudios, uno que la apoyaba y otro que estaba en contra. Los dos estudios eran ficticios, con estadística similar, y los estudiantes, que no lo sabían, opinaron que aquel que se oponía a su convicción estaba mal hecho. El resultado final fue que las posiciones se radicalizaron.



Es decir, una situación en la cual se oponen dos grupos bien definidos puede conducir a que las personas no se escuchen y se hagan crecientemente extremistas e intolerantes. En Twitter, todo esto se agrava porque es difícil elaborar una buena argumentación en 280 caracteres, mientras que para un buen insulto sobran la mayoría.



Con seguridad, quienes abogamos en contra de la polarización parecemos ingenuos porque pensamos que puede haber algo de razón incluso en el más equivocado de nuestros opositores, así como algún error en nuestras más fuertes convicciones. Esa ingenuidad, sin embargo, puede ser una mejor estrategia política que el cinismo cuando (como es nuestro caso) la población está dividida casi por mitades entre dos posiciones contrarias. El cinismo y la desconfianza absoluta paralizan cualquier sociedad.



Además, y valga otra ingenuidad, es correcto, decente y civilizado respetar al otro. Toda idea es y debe ser controvertible, pero las personas deben ser respetadas. Esta posición ‘despolarizadora’ es vista cada vez más como tibia. Pareciera que en nuestra cultura ciudadana local no hay mucho espacio para un lenguaje conciliador.



El asunto no es tan intrascendente como algunos pueden creer. En esa necesidad de aplastar al otro siente uno la presencia del fantasma de Carl Schmitt, quien afirmaba que “la única distinción política genuina es la que existe entre amigo y adversario”. El hecho de que él hubiera sido el ideólogo de la jurisprudencia nazi no ha impedido (de manera sorprendente) que sea citado por intelectuales de izquierda y de derecha, ni que mucha gente acepte esa visión.



Este realismo político aparente puede tener un costo impagable para nosotros. En la medida en que se niegue la posibilidad de encontrar lo común en medio de las diferencias, caeremos cada vez más en un esquema de lealtades tribales, con desprecio de la verdad y la justicia. Así magnificamos los escándalos de los otros y minimizamos los de los propios, renunciando a un referente moral diferente a la solidaridad de grupo.



@mwassermannl