Noticias de ciencia

A finales del 2018 escribí una columna sobre grandes avances tecnológicos del año (‘Las buenas noticias’). Escogí solo dos entre muchos posibles: la carne producida en fábricas y la realidad aumentada. Solemos hablar de ciencia y tecnología en un combo, pero las noticias que impresionan al público son las tecnológicas. Las de la ciencia básica, aquella que busca ante todo conocer y entender, suenan a veces como juegos sofisticados de personas que hablan en forma ininteligible, pero juegos al fin y al cabo.



Es una visión limitada. Cualquiera que ahonde en los fundamentos y los orígenes de las nuevas tecnologías encontrará un sustento denso de ciencia básica. Así, las hamburguesas de fábrica son posibles cuando se comprende (al menos en parte) el proceso de diferenciación celular. La pregunta es cómo células que tienen exactamente la misma información genética en su ADN se diferencian para cumplir funciones tan disímiles como las de una célula de hueso o una de cerebro. Solo cuando se entiende cómo una célula madre pluripotencial puede convertirse en una de músculo, se puede desarrollar la increíblemente novedosa fábrica de carne.



Precisamente, una de las noticias científicas del 2018 fue la de la inducción de células madre para formar estructuras parecidas a un embrión. Las implicaciones éticas del hecho aún no han sido suficientemente estudiadas, pero, en un futuro no lejano, eso podrá conducir a fábricas de órganos para trasplante, resolviendo problemas que la medicina actual no puede abordar.

En una época de gran pragmatismo, en la que cada inversión depende de estudios costo-beneficio, existe el peligro de que esfuerzos motivados por la curiosidad se consideren inútiles.

No hay que escarbar mucho detrás de la realidad aumentada para encontrar las matemáticas, los algoritmos, la física, la electrónica y la química en los procesadores y lentes para realidad virtual. Hace un año se construyó un software (con inteligencia artificial) que aprendió el juego chino Go con tanta eficiencia que derrotó a todos los campeones mundiales (reales y virtuales). Suena a divertimento de científicos locos ese esfuerzo monumental para ganar un juego. Sin embargo, durante este último año, un programa similar se puso a estudiar medicina, y ahora es capaz de hacer diagnósticos con una precisión extraordinaria.



El año 2018 hubo muchas noticias interesantes en ciencia básica. Se descubrió un nuevo órgano, el ‘intersticio’, que es una red de tejidos de conexión entre los órganos conocidos. Otros investigadores afirmaron que el sistema inmunológico es un séptimo sentido (el sexto es la percepción espacial). Demostraron, contra lo establecido, que tiene conexiones con el cerebro y le genera alertas ante patógenos externos.



En astronomía y cosmología, los avances fueron extraordinarios. Después de la detección de las ondas gravitacionales se avanzó en otras mediciones que, combinadas, pueden dar origen a una nueva astronomía. Una sonda se acercó al Sol más de lo que nunca hubiéramos logrado, produciendo información valiosísima sobre viento solar y eyecciones de masa coronal. Se detectó un lago de agua en Marte, y otra sonda se acercó al objeto más lejano del sistema solar, produciendo información que ayudará a entender sus orígenes, y así mucho más.



En una época de gran pragmatismo, en la que cada inversión depende de estudios costo-beneficio, existe el peligro de que esfuerzos motivados por la curiosidad se consideren inútiles. Sin embargo, quienes entienden la dinámica de la investigación moderna, en lugar de una simple investigación aplicada proponen otra que, si bien está en un contexto de aplicación (a más largo término), solo podrá lograr sus objetivos si aborda también preguntas básicas y fundamentales.



Pocos de quienes usan hoy el Waze para evadir los trancones de tráfico sospechan que este no hubiera sido posible sin las deducciones de Einstein sobre la curvatura del espacio-tiempo.



