Cuando suenan los villancicos en el radio por primera vez, comienza la gente a desempolvar rutinas. Unos sacan recetas de buñuelo y natilla; otros, adornos y luces. A mí me recuerdan que llegó la hora de buscar en las revistas de difusión científica los reportes sobre las buenas noticias del año.

Este año, Scientific American adelantó su número de diciembre para mediados de noviembre (como si fuera una de nuestras emisoras) y en él trajo un reporte, preparado con el Foro Económico Mundial, sobre las diez mejores tecnologías emergentes en el 2018. Las condiciones para que una tecnología figure en esa lista son que contenga una promesa de beneficios significativos, que se pueda concretar en menos de cinco años y sea disruptiva, es decir que cambie radicalmente la forma de hacer algo. Escogieron diez. Cada una daría para varias columnas. Acá me tocará escoger solo dos y presentarlas muy resumidas.



La primera es la ‘realidad aumentada’. La realidad virtual, de la que ya hemos oído en el pasado, consiste en sumergirse (con un equipo de visores especiales y audífonos) en un mundo virtual inexistente construido por un software. En la realidad aumentada, computadores superponen sobre el mundo real información útil y relevante para el observador.



El visitante de un museo, por ejemplo, podrá recibir al lado del cuadro la imagen de un crítico de arte que le cuenta su historia y su importancia artística y responde sus preguntas. Un cirujano podrá ver lo que le espera debajo de la piel antes de cortar. Será guiado en toda la operación y si se encuentra con algo inesperado, recibirá consejos sobre qué hacer; consejos basados en la revisión de una amplia literatura médica que él no hubiera podido consultar en ese momento. Un negociador en una junta recibirá información precisa sobre la personalidad, antecedentes, costumbres y creencias de las personas con las que está negociando. Incluso, si lo requiere, un análisis psicológico de las expresiones faciales y una predicción de sus comportamientos. La realidad aumentada será importante para la cuarta revolución industrial. Hoy se estima que su mercado vale 1.500 millones de dólares, pero para el 2020 será de 100.000 millones.



Otra tecnología disruptiva es la producción de carne a partir de células madre, en fábricas. Ya varias empresas están desarrollando la producción de carnes de res, cerdo, aves, peces y mariscos. El proceso consiste en colectar células madre de esos animales y reproducirlas en cultivos in vitro. Parte de esos cultivos se usan para producir tejido muscular. La compañía Mosa Meat afirma que a partir de una pequeñísima muestra de una res puede producir hasta 80.000 hamburguesas de buen tamaño. Los limitantes que aún se deben superar son el costo (que ya se está reduciendo rápidamente) y la incomodidad cultural de la gente con ese producto. Pero sus promesas son inmensas. Imaginen alimentar a la humanidad con una proteína animal rica en aminoácidos esenciales, sin el uso extensivo de tierras y aguas, con un uso mínimo de recursos porque no hay que alimentar animales completos durante meses o años, y sin la contaminación por metano (uno de los más importantes gases de efecto invernadero) y otros residuos tóxicos. Además, se liberaría a la humanidad del problema ético que es mantener una inmensa población de animales sintientes con el único objeto de matarlos y comérselos.



Las otras ocho tecnologías escogidas son igualmente impresionantes; en realidad, lo son todas las cincuenta que fueron originalmente postuladas. Es reconfortante tener esa seguridad de que apenas se escucha la señal radial de fin de año, uno encontrará buenas noticias si las busca en las revistas adecuadas. La ciencia y la tecnología no decepcionan.



