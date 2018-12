Hace cincuenta y cinco años empecé a estudiar química en la Universidad Nacional de Colombia. De ahí, toda la vida he estado vinculado a la educación y la investigación en el sector público. Incluso en el exterior lo hice en universidades públicas. Estoy convencido, no solo emocionalmente sino con buenas razones basadas en hechos, historias y ejemplos de otras naciones, de que la educación es la única vía para lograr equidad y la investigación, el mayor propulsor del desarrollo y el bienestar de los pueblos. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de promover la educación y la ciencia, y por eso debe fortalecer el sistema universitario estatal, llevándolo a cobertura y calidad óptimas.

Dicho esto, me permitiré algunos conceptos heterodoxos y poco populares entre mis colegas. El deber del Estado es ofrecer oportunidades iguales a todos sus jóvenes. Uno de los mejores medios para lograrlo es a través de la educación pública. Tal vez en algunos países sea el único medio, no así en Colombia, donde la cobertura en educación superior es aproximadamente 50 % pública y 50 % privada. Cuando se lucha solamente por lo público, se está confundiendo el fin con los medios. Gustavo Petro y Claudia López estudiaron en el Externado; Jorge Robledo, en Los Andes; Ángela Robledo, en la Javeriana, y Angélica Lozano, en La Sabana. No estoy poniendo en duda su compromiso con lo público, señalo que las instituciones privadas no lo han hecho mal.



El reto que tenemos por delante como nación es enorme, y para enfrentarlo no bastan los discursos, hay que usar también la calculadora. Estamos dando educación postsecundaria solo al 50 % de los jóvenes en edad de estudiar. La meta para el 2030 es llegar al nivel de los países de la Ocde, del 80 %. Solo eso implicaría duplicar el sistema público de hoy.

Un cupo adicional en la universidad no cuesta lo mismo que uno ya existente. La universidad pública tiene muy pocos ‘pupitres vacíos’; por el contrario, recibe apenas un 10 % de los aspirantes. Los salones no son elásticos, los profesores tampoco. Crecer implica más salones, más laboratorios, más profesores, y no se trata de crecer de cualquier forma, sino de crecer también en calidad, porque una oferta que no sea equivalente en calidad por definición va en contravía del fin último, que es la igualdad de oportunidades.



¿Quienes hablan de una educación solamente pública pensarán que es realista duplicarse, mejorarse y, además, absorber lo que hacen hoy las privadas? El Gobierno debe diseñar iniciativas que hagan uso de todo el potencial nacional. Yo prefiero el subsidio a la oferta, que es el presupuesto que se da a las instituciones públicas, pero reconozco que no podremos lograr igualdad de oportunidades, en un futuro próximo, sin becar en universidades privadas a estudiantes de bajos recursos que no pudieron acceder a las públicas.



El argumento de que luchamos por los nietos y bisnietos no convence. Los jóvenes que tienen 18 años hoy no van a tener nunca más 18. Las doctrinas que predican el sacrificio de unas generaciones por el bienestar de las futuras mostraron en el siglo XX lo desgraciadas que son.



Ojalá que las aulas públicas y privadas fueran el lugar de encuentro de jóvenes de orígenes sociales diversos. Hacen falta programas que lo promuevan. Tenemos ya suficientes divisiones y muros para que tratemos de consolidarlos además en el sistema educativo.



Porque soy un defensor decidido de la educación pública, me ofende el argumento de que es, o debe ser, más barata que la privada. Porque soy un convencido de la fuerza de la diversidad, me opongo a posiciones que promueven una separación socioeconómica en la universidad, como la que ya, infortunadamente, existe en la educación básica y media.



