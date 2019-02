A principios de los 80, cuando François Mitterrand se lanzó por tercera vez a la presidencia de Francia, su campaña impuso un eslogan. ‘La force tranquille’ (‘La fuerza tranquila’), decía el lema de quien en mayo de 1982 ganó por fin las elecciones y gobernó por 14 años. En nada se parece ese Mitterrand –un socialista de 66 años, ególatra y bígamo consumado– al presidente Iván Duque. Pero el lema del francés le habría servido al colombiano.

Esta semana, tres encuestas le sonrieron a Duque. En Pulso País, de La W, su imagen positiva subió de 28 % en diciembre a 41 % en febrero. En un sondeo para Blu Radio, Invamer registró un alza de su índice favorable de 27,2 % en diciembre a 42,7 % en febrero. El CNC, para CM&, lo tiene aún más arriba: 55 %.



El liderazgo de Duque en la presión internacional para acorralar a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela lo ayudó a crecer en los sondeos. Pero eso es solo la coyuntura: hay algo estructural que contribuye a que muchos comiencen a comprender el estilo del Presidente. Tras 16 años de una aguda polarización de la cual Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron protagonistas e incluso instigadores, con Duque ocurrió un notorio cambio. La polarización sigue ahí, y ojalá se transforme en lo que debe ser: abierto debate de ideas y propuestas, como es benéfico para una democracia. Pero el Presidente de la República ya no instiga ni protagoniza esa crispación.



Por el contrario, luce como un hombre mesurado que defiende sus políticas sin agredir a los críticos. Al principio, y como contraste frente a sus dos antecesores, los uribistas más radicales vieron en ello debilidad y escaso carácter. Y en eso estuvieron de acuerdo los antiuribistas que dijeron –y siguen repitiendo– que Duque no es más que un títere de Uribe.



Entre esos dos extremos hay una franja de centro que, según la encuesta del Dane sobre cultura política, abarca a más del 60 % de la gente. Cansada de las Farc, buena parte de esa franja se volcó con Uribe en 2002 y 2006, y apoyó a Santos en 2010. Ilusionada con el proceso de paz, reeligió a Santos en 2014. Y, temerosa de Gustavo Petro, apoyó a Duque el año pasado. Esa franja –una mayoría cuya voz poco resuena en medio de la gritería que desatan uribistas radicales y furibundos antiuribistas– está cansada de la excesiva polarización y ha comenzado a ver en Duque a alguien capaz de ponerse por encima de tanta alharaca, sin por ello dejar de liderar.



No manda más quien más grita. Y eso lo demuestra –ahí sí– el papel que Duque ha jugado en la creciente presión internacional para tumbar a Maduro. O, en materia de seguridad, dar de baja a ‘Guacho’ o al principal disidente de las Farc, ‘Rodrigo Cadete’. Pero Duque no puede contentarse solo con eso. Ha subido en las encuestas, pero tanto en Invamer como en Datexco, su favorable es inferior a su desfavorable. Más del 66 % de los encuestados de Invamer dicen que el país va por mal camino. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años, su negativo está en 67 %. Tiene que hacer mucho más para que sus mensajes pasen, pues su lenguaje sigue siendo elaborado en vez de sencillo, lo que afecta su efectividad.



Por otra parte, urge que muchos de sus ministros y altos funcionarios piensen antes de hablar, lo mismo por los micrófonos que en el maldito Twitter. Sería bueno que Duque les diga que cuando vayan a hablar, mejor se callen. Al menos mientras miden las consecuencias de lo que van a decir. Hace meses pasó con la tributaria, dada a conocer sin explicación ni contexto. Y sigue pasando con otros anuncios. Si Duque quiere que su fuerza tranquila sea además una fuerza efectiva, aparte de mantenerse por encima de la gritería de los extremos, tiene que echar mejor el cuento, en especial a los más jóvenes.



MAURICIO VARGAS

