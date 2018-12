El mundo da susto

No pinta bien para el planeta este 2019 que está por comenzar. Desde tiempos de la Guerra Fría, nunca el panorama internacional había lucido tan enrarecido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acorralado por los escándalos y con la osadía del ignorante, resulta cada día más impredecible. Su contraparte en Moscú, el astuto exespía de la KGB Vladimir Putin, le da tres vueltas y gana terreno en Medio Oriente y Europa oriental. Europa amenaza con romperse, primero con el insensato ‘brexit’ del Reino Unido –alentado a la vez por Putin y Trump–, y luego con el auge del populismo de izquierda y de derecha en varios de sus principales países. Con razón, la señora Angela Merkel, último bastión de la Europa sensata, anunció su retiro del Gobierno alemán: ya nada puede hacer.

La responsabilidad de Trump en todo esto es enorme. Endeudado con los rusos, que, por la vía de desprestigiar en redes sociales a su contendora, Hillary Clinton, lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca, y acosado por escándalos financieros suyos y de su entorno familiar y de amigos, y por haber promovido el pago para que mujeres con las que tuvo aventuras guardaran silencio durante la campaña, Trump se va a tambalear este año cuando la Cámara –de mayoría demócrata– abra indagaciones y quizás decida procesarlo. Y, aunque en el Senado es probable que los republicanos –que dominan allí– lo salven, la incertidumbre política va a marcar el año en Estados Unidos, lo cual afectará una economía que ya viene dando señales de deterioro.



La guerra comercial que Trump desató con China ha tenido efecto bumerán y está golpeando sectores de la producción en EE. UU. que eran competitivos gracias a insumos chinos baratos. Pero también amenaza a China, cuyo crecimiento se ha venido frenando y anda hoy por el 6,5 y no por el 8 o 9 % de otros años. El gigante asiático ha sido el gran impulsor de la economía mundial desde inicios de este siglo, y si baja las revoluciones, todos en el planeta lo vamos a sentir.



En el Viejo Continente, los populismos de distinta calaña promueven rupturas con la Unión Europea, como es el caso del desastroso ‘brexit’, que –con su pronóstico reservado– también le está pegando a la economía mundial; presupuestos deficitarios que generan inflación, desempleo y crecimientos casi nulos, y una oleada neofascista que culpa de todo a los inmigrantes, olvidando sus pregoneros que la mano de obra inmigrante es la que ha salvado la competitividad económica de Europa.



Los colombianos, tan amigos de mirarnos siempre el ombligo, debemos levantar la vista y seguir de cerca el preocupante entorno internacional que de seguro nos va a sacudir el año entrante. Primero, porque esta incertidumbre desestabilizadora no será pasajera, y el coletazo lo vamos a sentir en Colombia en el frente económico. Segundo, porque en la prueba de fuerza que asoma entre Washington y Moscú, Venezuela puede ser pieza clave, como lo demostró la presencia hace unos días de bombarderos rusos en las bases militares de Nicolás Maduro. En ese tropel en el que Trump amenaza con atacar a Venezuela y Putin amenaza con defenderla, Colombia puede terminar enredada.



Y, tercero, porque ahora, cuando por causa de las reformas tributarias de tiempos de Juan Manuel Santos y de la que acaba de sancionar el presidente Iván Duque, muchos empresarios e inversionistas criollos andan sacando –con algo de razón– la plata del país, ellos deberían preguntarse si, con tantos nubarrones como los que cubren la economía mundial, no se arriesgan a retirar sus fortunas de Guatemala para llevárselas a Guatepeor. Esto ya ocurrió en la década pasada, cuando muchos vendieron sus empresas y sacaron su plata de Colombia para invertirla en las bolsas estadounidenses, donde, en 2008, perdieron hasta la camisa.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com